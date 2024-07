Lecture Zen Résumer l'article

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 approchent, non sans susciter des débats sur leur organisation et leurs enjeux. Vous comptez suivre la compétition sportive en direct ? Voici comment regarder cet événement majeur en streaming durant l’été.

Sur quelle chaîne suivre le trajet de la flamme olympique en direct ?

La flamme olympique a entamé son parcours le 8 mai 2024, depuis le Vieux-Port de Marseille. Son arrivée dans la capitale est prévue pour les 14 et 15 juillet prochains. Puis, elle parcourra l’Île-de-France avant de revenir à Paris pour la cérémonie d’ouverture des Jeux le 26 juillet. Pendant toute cette période, une chaîne dédiée de France Télévisions appelée « Paris 2024 » diffuse son parcours quotidiennement jusqu’au lancement des jeux. Ensuite, il faudra sûrement zapper si vous ne voulez pas rater les épreuves.

Pas de billet pour les JO ? Voici comment regarder les jeux olympiques gratuitement

Sans grande surprise, c’est France Télévisions qui sera au rendez-vous pour retransmettre en clair une bonne partie des Jeux olympiques sur :

À noter que pour les JO, France.tv a tenu à améliorer la qualité de diffusion avec France 2 et 3 UHD qui diffuseront la compétition en 4K. Les deux chaines seront réservées à la diffusion quotidienne des JO 2024, en clair. La première diffusera les moments les plus mémorables des Jeux, alors que la seconde mettra l’accent sur les compétitions de sport collectif. Quant aux Jeux paralympiques, ils seront intégralement diffusés sur ces chaines.

Côté streaming, le site et l’application france.tv se concentreront principalement sur les sports de glisse et urbains tels que le surf, le breakdance ou le skateboard. Au total, le groupe prévoit de diffuser jusqu’à 50 heures d’épreuves sportives en direct par jour – un programme bien chargé. Néanmoins, il est probable que vos disciplines favorites ne soient pas toutes au programme de France TV. Il reste alors une alternative.

JO 2024 sur France Télévisions. // Source : FranceTV

Télécharger l’application france.tv pour ne rien rater de Paris 24

Quelle chaîne pour voir entièrement en streaming les JO 2024 ?

Avec 4 milliards de spectateurs attendus, les chaînes privées ont assurément dû batailler pour obtenir une part du gâteau. Dans l’hexagone, c’est Warner Bros Discovery qui a obtenu les droits de diffusion des chaînes Eurosport. Voilà qui devrait booster le lancement de sa plateforme « Max », sortie en France le 11 juin dernier. D’autant plus qu’il ne sera pas nécessaire de souscrire à l’option sport pour regarder les Jeux olympiques. En effet, la diffusion sera incluse dans tous les abonnements, y compris les offres « Max » disponibles sur Amazon Prime Video, Canal+, Orange, Free et SFR.

Une fois abonné, vous pourrez assister à une couverture des sports en direct encore plus importante que sur France TV, à travers les 9 chaînes d’Eurosport (accessibles en clair pour les épreuves des JO). Le diffuseur compte réserver Eurosport 1 aux exploits des athlètes internationaux et se concentrer sur les échéances des champions français sur Eurosport 2. Les autres chaînes ont aussi les droits de diffusion et seront dédiées à des disciplines spécifiques :

Eurosport 3 : sports de raquettes et golf

Eurosport 4 : sports artistiques

Eurosport 5 : football

Eurosport 6 : basketball

Eurosport 7 : sports de combat

Eurosport 8 : handball

Eurosport 9 : volleyball

JO 2024 sur Max. // Source : Max

Le groupe compte diffuser 3 800 heures de compétition qui seront accessibles également sur le site Eurosport.fr pour les abonnés. Ainsi, que ce soit à la télévision ou via les plateformes de streaming, les adeptes de toutes les disciplines devraient pouvoir s’y retrouver.

Ne plus voir cette pub

Quand commencent les JO 2024 ?

Les événements débutent officiellement le vendredi 26 juillet avec la cérémonie d’ouverture et se terminent le dimanche 11 août avec la cérémonie de clôture. Cependant, certaines disciplines comme le rugby à 7 et le football commencent dès le mercredi 24 juillet.

Quand commencent les Jeux paralympiques de 2024 ?

La compétition paralympique aura lieu quelques semaines après. Celle-ci doit débuter le mercredi 28 août et prendre fin le 8 septembre. C’est également France TV et Max avec Eurosport qui ont les droits de diffusion pour retransmettre les épreuves paralympiques.

Combien de sports au programme des JO 2024 ?

Au total, 28 sports figurent sur la liste des Jeux olympiques. Auxquels s’ajoutent quatre sports additionnels (breaking, escalade, skateboard, surf).

Combien d’athlètes et de pays participent aux jeux olympiques ?

Pour le JO 2024, près de 2 900 athlètes sont attendus. Ils devraient représenter pas moins de 206 pays du monde entier.

Faut-il payer pour regarder les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Une grande partie du programme sera accessible en clair via les chaînes de France TV. Mais pour être sûr de ne rater aucune compétition, il faudra davantage se diriger vers une Max.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+