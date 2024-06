Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Samsung propose une gamme de téléviseurs QLED à des prix très différents, du haut de gamme à des modèles plus abordables. Le 50Q60C, qui appartient à la deuxième catégorie, est idéal pour le cinéma et les séries, et profite en ce moment d’un très bon rapport qualité prix.

C’est quoi, la promotion sur le TV QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur Samsung 50Q60C QLED 50 pouces est normalement vendu 499,99 €. Il est en ce moment proposé sur Cdiscount au prix de 449,99 €. Une offre de remboursement valable jusqu’au 19 juin 2024 permet de faire rembourser la TVA. Le prix du téléviseur passe ainsi à 375,30 €.

Vous pouvez comparer ce téléviseur à d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2024.

C’est quoi, ce TV QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur Q60C de Samsung est un modèle de 2023 d’une taille de 50 pouces, soit une diagonale de 140 cm. Les bordures fines favorisent grandement l’immersion et la présence de pieds ajustables en hauteur est un petit plus non négligeable. Il embarque une dalle QLED à la résolution de 3 840 x 2 160 pixels. La qualité d’image est excellente avec une bonne luminosité et une colorimétrie au point. La technologie Quantum HDR permet de plus un contrôle du rétroéclairage précis pour une image optimisée.

Dommage que les contrastes perdent par moments en profondeur et en intensité. Le Q60C s’accompagne heureusement de préréglages d’images afin de profiter de la meilleure luminosité et colorimétrie possible. Sa compatibilité avec les normes HDR et HDR 10+ offre aussi une image détaillée, parfaite pour le cinéma et les séries. Niveau audio, les deux haut-parleurs intégrés ne délivrent pas une grande puissance sonore, mais peuvent se remplacer par une barre de son.

Tizen OS // Source : Samsung

Ce TV de Samsung est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 400 € pour du QLED, c’est une très bonne affaire. Si vous cherchez cependant un téléviseur pour les jeux vidéo, ce Q60C n’est peut-être pas le meilleur modèle. Son taux de rafraîchissement de 50 Hz seulement ne conviendra pas aux joueuses et aux joueurs à la recherche d’une expérience gaming optimale. Malgré l’absence de port HDMI 2.1, vous pourrez toujours brancher votre PlayStation 5 et votre Xbox Series, mais le téléviseur ne tirera pas le meilleur de vos consoles.

Niveau interface, Tizen OS habille les menus du téléviseur avec une bonne ergonomie générale et des menus fluides pour naviguer parmi les plateformes de SVOD. Google Assistant et Amazon Alexa sont présents, afin de commander le TV au son de votre voix.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez notre lexique pour vous y retrouver entre l’HDR, la 4K, l’UHD …

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !