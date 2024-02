[deal du jour] Le Dyson V11 Fluffy est un aspirateur balai efficace et complet, doté de nombreux accessoires. Ce modèle est un allié idéal pour le ménage et devient plus abordable grâce à une réduction de 160 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur de Dyson ?

Le V11 Fluffy de Dyson est un aspirateur vendu 599 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 439 € sur Rue du Commerce.

Vous retrouverez un autre modèle de Dyson dans notre guide des meilleurs aspirateurs balais.

C’est quoi, cet aspirateur balai ?

Le Dyson V11 Fluffy ne possède pas qu’un nom mignon, mais aussi de bonnes performances et de nombreux accessoires très pratiques. Il s’accompagne de quatre différentes brosses avec chacune leur particularité. Le V11 pourra désincruster la poussière sans abimer les sols durs, nettoyer des matelas ou des canapés, ou encore soulever la poussière des meubles en fonction de la brosse choisie. Enfin, la mini brosse motorisée auto-démêlante, qui donne son nom au modèle, est idéale pour les poils d’animaux et les cheveux.

Les brosses sont efficaces en fonction de la situation, mais il faudra les nettoyer régulièrement pour qu’elles conservent leurs performances. Bien que les 3,08 kg de l’aspirateur se ressentent après une longue session de ménage, le V11 Fluffy est parfaitement maniable et offre une bonne préhension. Vous aurez bien sûr aussi la possibilité de le transformer en aspirateur à main, ce qui descend son poids à moins de 2 kg.

Le V11 Fluffy se transofrme facilement en aspirateur à main // Source : Dyson

Cet aspirateur balai de Dyson est-il une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 450 €, c’est une très bonne affaire pour un modèle efficace et maniable. Le V11 Fluffy possède un moteur Hyperdymium qui tourne à 125 000 tours/minute et délivre une forte puissance d’aspiration. Les modes Auto et Boost aspirent efficacement les sols durs, tapis et moquettes. Le mode Éco sert quant à lui à optimiser l’autonomie. Ce dernier, peu puissant, est à privilégier lorsque qu’il vous reste peu de batterie pour terminer votre ménage.

Niveau autonomie d’ailleurs, comptez 15 petites minutes en mode Boost, 30 minutes en mode Auto, et presque une heure d’aspiration en mode Eco. Enfin, notez que le V11 Fluffy dispose d’un système de vidange qui permet de vider le bac de façon plus hygiénique.

