[Deal du jour] Logitech est l’un des spécialistes des accessoires gaming sur ordinateur. Les claviers occupent une place importante dans un setup gaming, mais sont souvent très onéreux. Ce modèle G213 est en ce moment à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier gaming de Logitech ?

Le clavier gaming filaire Logitech G213 Prodigy est habituellement vendu autour de 60 €. Il est en ce moment au prix de 39,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce clavier pour les jeux vidéo ?

Le G213 est un clavier sobre qui ne fait pas trop accessoire gaming. Ses dimensions de 452 × 218 × 33 mm et son poids de 1 000 g en font un modèle imposant, qui prend de la place sur le bureau, surtout avec le repose-paumes intégré. Heureusement que l’ensemble est plutôt sobre. Les finitions sont correctes, malgré le tout plastique, et le G213 résiste aux éclaboussures et aux saletés, mais ne se soustrait pas à un bon nettoyage de temps à autre. Trois bandes et deux patins en caoutchouc offrent une bonne stabilité et le clavier ne bouge pas, même pendant les sessions gaming intenses.

Les interrupteurs à dômes en caoutchouc sont certes moins réactifs que des interrupteurs mécaniques, mais le rebond est satisfaisant et la frappe efficace et silencieuse. L’anti-ghosting est bien sûr présent, pour éviter les erreurs de reconnaissance de frappe. Des commandes multimédias sont présentes afin de gérer la lecture de pistes audios ou vidéos, ou régler le volume.

Les touches multimédias du G213 sont bien pratiques // Source : Logitech

Est-ce que ce clavier vaut le coup en promotion ?

À moins de 40 € c’est une excellente affaire pour un clavier Logitech de bonne qualité. Malheureusement, pour être abordable, le clavier passe par quelques concessions, notamment sur le rétroéclairage. Ce dernier est fixe et par zone uniquement, et n’éclaire que le dessus des touches. Vous pourrez régler la couleur des zones, mais pas leur intensité. Ce n’est donc pas le rétroéclairage le plus élégant qui soit, mais vous pourrez heureusement le désactiver si besoin.

Enfin, le logiciel, baptisé sobrement Assistant pour jeux vidéo, permet de configurer le G213. En plus du rétroéclairage, quelques touches sont personnalisables.

