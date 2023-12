Faire aussi bien que les GAFAM sans sacrifier la vie privée de ses utilisateurs, c’est le pari d’Infomaniak, un fournisseur cloud en Suisse. Son mail gratuit promet un service de qualité et des données stockées intégralement en Europe, et pas à l’autre bout du monde.

Lorsque vous envoyez un mail, il n’est pas rare que celui-ci contienne des données sensibles, voire confidentielles. Dans ces cas-là, vous aimeriez bien savoir par où ces informations transitent, où elles sont stockées et surtout quels logiciels les traitent.

Mais déterminer où se situent géographiquement les serveurs de votre client mail n’est pas franchement aisé, voire impossible. Certains grands noms de la tech sont volontairement évasifs sur le sujet, et les autres assument de stocker vos informations privées à des milliers de kilomètres de chez vous, aux États-Unis ou en Chine, souvent aux dépens du RGPD.

Les serveurs des services d’Infomaniak sont situés en Suisse. // Source : Infomaniak

Du choix de son fournisseur cloud dépend la maîtrise de ses informations privées. En effet, selon le cadre juridique dont dépend l’entreprise à laquelle vous avez confié vos données, des autorités étrangères peuvent légalement y accéder… sans forcément devoir vous en informer.

Pour contrer ce risque, Infomaniak propose une solution mail intégrée à sa suite d’outils collaboratifs kSuite. Une solution alternative Microsoft 365 par exemple, qui garantit la sécurité, le traitement et la conservation de vos données sur des serveurs situés en Suisse, où la réglementation, très stricte en matière de confidentialité des données, empêche vos données de circuler sans contrôle.

Infomaniak Mail, une solution européenne pour votre messagerie en ligne

Lancé en 2022 par le prestataire de cloud Suisse Infomaniak, l’ensemble des applications collaboratives nommée kSuite se positionne comme une alternative européenne aux principales solutions proposées sur le marché. Parmi elles, Infomaniak Mail propose tout ce que vous attendez de n’importe quel client mail en 2023 :

la gestion fluide de votre boite d’envoi et de réception de messages ;

la gestion unifiée de votre carnet de contacts ;

la synchronisation et la planification de vos rendez-vous ;

l’accès au service depuis tous les appareils (ordinateur, smartphone, tablette…) depuis un navigateur ou une application dédiée.

Infomaniak Mail propose une interface conviviale pour le traitement des mails. // Source : Infomaniak

Créer une adresse Infomaniak est totalement gratuit. Il suffit de télécharger l’application Infomaniak Mail, puis de s’inscrire en quelques clics. Une fois l’opération finalisée, vous disposez d’une adresse avec, au choix, une extension etik.com, ik.me ou bien ikmail.com.

En créant votre adresse mail vous aurez le choix entre trois extensions d’adresse. // Source : Infomaniak.

La bonne nouvelle, c’est que non seulement le service est gratuit à vie, mais qu’en plus, il est fourni avec 20 Go de stockage pour vos échanges par courrier électronique et vos pièces jointes, ainsi que 15 Go d’espace disponible sur kDrive, pour y stocker vos documents, photos, vidéos, etc.

Infomaniak Mail et kDrive sont disponibles sur desktop et mobile. // Source : Infomaniak.

Jusqu’ici, le service ressemble à n’importe quel client mail. Là où se fait la différence, c’est sur le stockage des données. Contrairement aux géants du web, Infomaniak peut se targuer de traiter les données de ses utilisateurs avec des logiciels 100 % développés en Suisse, et de les stocker sur des serveurs situés uniquement en Suisse.

Le territoire, connu pour sa neutralité et sa rigueur sur la protection des données, est également soumis au RGPD, garantissant ainsi que les informations sensibles des utilisateurs ne sortiront pas du giron de l’Europe et, de facto, de sa législation.

Un service mail avec quelque chose en plus

Si le service se différencie des GAFAM sur son modèle de sécurité des données, il propose par ailleurs des outils supplémentaires qui lui permettent de sortir du lot.

Il y a d’abord l’intégration à Infomaniak Mail du service d’envoi de fichiers lourds SwissTransfer. Son intégration permet en un clin d’œil d’envoyer un fichier pesant jusqu’à 3 Go, en le faisant automatiquement basculer sur la plateforme SwissTransfer.

Si le fichier est trop volumineux, Infomaniak Mail vous propose automatiquement de l’envoyer via SwissTransfer. // Source : Infomaniak.

Le fichier est ainsi automatiquement converti en lien de téléchargement et peut être envoyé en pièce jointe du mail. Votre destinataire a alors 30 jours pour le télécharger.

Depuis Calendar, il est par ailleurs possible d’organiser des réunions en ligne via kMeet avec les contacts de son choix. Ces derniers reçoivent automatiquement une invitation par mail avec le lien vers la visioconférence. Aucune inscription ou téléchargement d’application n’est demandé pour pouvoir se connecter et il est possible d’enregistrer ses réunions de manière sécurisée sur kDrive pour les participants absents.

Dernière nouveauté, l’intégration à Infomaniak Mail d’un outil d’intelligence artificielle. Actuellement basé sur Falcon LLM, un modèle totalement libre, cette IA souveraine permet de reformuler, traduire ou encore proposer une réponse contextuelle adaptée à chaque destinataire. Un assistant de rédaction bien utile pour ceux qui échangent beaucoup par mail.

L’IA d’Infomaniak s’intègre à son client Mail. // Source : Infomaniak.

Si l’outil est d’ores et déjà disponible pour les utilisateurs ayant souscrit à une des formules payantes de kSuite, l’objectif affiché d’Infomaniak est de rendre d’ici fin 2023 l’IA accessible aux deux millions d’utilisateurs d’Infomaniak Mail.

Enfin, comme tout bon service mail qui se respecte, Infomaniak Mail est évidemment disponible sur votre smartphone via l’App Store ou le Google Play Store.

Une transition facilitée

Vous êtes tenté, mais vous vous demandez comment assurer la continuité de votre (future) ancienne adresse mail dans le cadre de vos contacts professionnels ? Infomaniak a pensé à tout. Le prestataire s’assure en effet que vos contacts, votre historique mail, votre calendrier de tâches et même votre nom de domaine peuvent être installés sur votre nouvelle interface Infomaniak.

Les contacts peuvent ainsi être importés au format CSV ou VCARD ;

les calendriers et tâches peuvent être importés au format ICS ;

Infomaniak accompagne le transfert de votre nom de domaine via un formulaire dédié ;

le transfert de l’ensemble de vos mails se fait automatiquement via un assistant d’import dédié accessible depuis l’app mobile ou l’interface en ligne.

Des offres adaptées à chaque profil

Si vous souhaitez créer une adresse mail avec votre propre nom de domaine, sachez qu’Infomaniak propose des offres abordables pour tous les budgets, professionnels comme particuliers. Par principe, toutes les offres incluent un accès à l’ensemble des applications d’Infomaniak et un stockage illimité des mails. La différence d’offre se fait ainsi essentiellement sur l’espace de stockage et le nombre d’adresses mail incluses dans l’offre.

Il existe une offre kSuite pour tous les profils. // Source : Infomaniak.

kSuite Standard inclut gratuitement 2 adresses par utilisateur, et 15 Go d’espace de stockage sur kDrive (puis 1,58 euro supplémentaire par utilisateur et par mois) ;

inclut gratuitement 2 adresses par utilisateur, et 15 Go d’espace de stockage sur kDrive (puis 1,58 euro supplémentaire par utilisateur et par mois) ; kSuite Pro , l’offre à 3,29 euros par mois (en plan annuel), permet d’obtenir 5 adresses mails et 3 To de stockage sur kDrive par utilisateur ;

, l’offre à 3,29 euros par mois (en plan annuel), permet d’obtenir 5 adresses mails et 3 To de stockage sur kDrive par utilisateur ; kSuite Entreprises, la solution à 6,21 euros par mois (en plan annuel) permet de profiter de 10 adresses mail et de 6 To de stockage par utilisateur. Mieux, l’offre intègre Custom Brand, une option qui permet de personnaliser votre espace kSuite à votre image avec votre propre nom de domaine, votre logo et les couleurs de votre choix.

En plus de protéger vos données, Infomaniak s’emploie à protéger la planète, ou tout du moins à faire son maximum à travers une démarche très engagée. Parmi les actions de l’entreprise, on retrouve :

des data centers sans climatisation qui revalorisent intégralement l’énergie consommée ;

200 % de compensation CO 2 sur l’ensemble des activités ;

sur l’ensemble des activités ; la prolongation de la durée de vie des serveurs jusqu’à 15 ans ;

des centrales solaires avec des modules fabriqués en Europe.

