Binance, la plus grande plateforme d’échanges de crypto-monnaies au monde, change de dirigeant. Son fondateur et ex-PDG, le très médiatique Changpeng Zhao (ou CZ), a démissionné après avoir passé un accord avec les autorités américaines. Son remplaçant est une « étoile montante » de l’entreprise.

Dans le monde de la crypto, peu de patrons ont été aussi populaires et influents que lui. Changpeng Zhao, plus connu sous le diminutif de CZ, a annoncé qu’il quittait son poste de PDG de Binance le 21 novembre 2023, avec effet immédiat. Dans un long message sur X (ex-Twitter), l’intéressé explique qu’il s’agit de « la bonne chose à faire » pour l’entreprise, même si cela n’avait « pas été facile de lâcher prise d’un point de vue émotionnel ».

Surtout, Changpeng Zhao reconnait avoir « commis des erreurs », et en assume la responsabilité.

En effet, le départ de l’ancien patron de Binance fait partie d’un accord passé entre l’entreprise et les autorités américaines. Pour ne pas avoir respecté les règles du pays en matière de blanchiment d’argent, Binance se voit infliger d’une amende de 4 milliards de dollars. La société a aussi dû accepter de se séparer de son patron et fondateur. Pour remplacer CZ, l’entreprise a choisi de nommer à sa tête Richard Teng, une « étoile montante » de la crypto, selon le média spécialisé CoinDesk.

Qui est Richard Teng ?

Richard Teng est Singapourien, et c’est là-bas qu’il a commencé sa carrière. Après un diplôme en comptabilité dans la cité-État et un master en finance en Australie, il intègre la Monetary Authority of Singapore, le gendarme monétaire, et dirige la division Corporate Finance jusqu’en 2007. Il rejoint ensuite la bourse de Singapour comme chef du service de la réglementation. En 2015, part aux Émirats arabes unis pour diriger l’Abu Dhabi Global Market, la zone franche de la ville. Il y reste jusqu’en 2021, date à laquelle il rejoint Binance.

Richard Teng, le remplaçant de CZ à la tête de Binance // Source : YouTube / Binance

Ses débuts au sein de la plateforme crypto datent d’août 2021, en tant que PDG de Binance Singapour, avant d’être promu chef régional pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, en décembre 2021. À partir de là, sa carrière dans l’entreprise explose. Moins d’un an après sa nomination, il est encore promu, et récupère la direction de Binance pour la partie Europe, en novembre 2022. En avril 2023, il reçoit en plus la responsabilité des marchés asiatiques, avant de finalement être nommé chef des marchés un mois plus tard.

En prenant la tête de tout Binance en novembre 2023, Richard Teng achève un parcours éclair au sein de l’entreprise, alors que plusieurs observateurs spéculaient depuis plusieurs mois déjà sur son rôle de remplaçant de CZ.

Grâce à son expérience, aussi bien dans le domaine de la finance traditionnelle que des réglementations, Richard Teng a un profil certainement plus rassurant que CZ. C’est d’ailleurs sur ce point que l’ex-PDG a insisté dans son message sur X. « Richard est un leader hautement qualifié et, avec plus de trente ans d’expérience dans les services financiers et la réglementation, il guidera l’entreprise dans sa prochaine période de croissance. Il aidera Binance à atteindre plus de sécurité, de transparence, de conformité et de croissance […] Avec Richard et toute l’équipe, je suis convaincu que les meilleurs jours pour Binance et l’industrie des cryptomonnaies sont à venir. »

Richard Teng, qui a aussi pris la parole sur X, a également insisté sur la sécurité. Il explique que ces principales missions seront de « rassurer les utilisateurs en leur montrant qu’ils peuvent rester confiants dans la solidité financière, la sécurité et la sûreté de l’entreprise », de « collaborer avec les régulateurs pour faire respecter des normes », et de « travailler avec des partenaires pour stimuler la croissance et l’adoption de Web3. » Un planning qui s’annonce chargé.

