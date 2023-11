Les MacBook Pro M3 Pro vont avoir du mal à convaincre, face à des M3 moins onéreux et des M3 Max bien plus puissants. Voire, dans certains cas, face à des M2 Pro.

Depuis la sortie des nouveaux MacBook Pro équipés des puces M3, la question de la pertinence du MacBook Pro M3 Pro se pose. L’engin de 14 pouces vendu à partir de 2 499 € est pris en étau entre deux références : un MacBook Pro M3 plus abordable (1 999 €) et un MacBook Pro M3 Max plus cher et plus puissant (3 999 €).

Le M3 Pro a-t-il du sens pour les professionnels ?

Quand on voit les usages professionnels de ces machines, on imagine facilement deux cas. Le premier n’a pas besoin d’une puissance brute démentielle, mais permet de profiter au maximum de l’expérience d’un ordinateur portable Apple. Il choisira le MacBook Pro équipé d’un M3 normal. Le deuxième a besoin de puissance et très probablement, d’un boost par rapport à la génération précédente qui lui permettra de durer dans le temps. Celui-là peut hésiter entre le MacBook Pro M3 Pro et le MacBook Pro M3 Max (que nous avons testé). Si l’investissement financier est directement corrélé à la productivité gagnée, mettre une belle somme d’argent dans un outil de travail ne posera pas de problème.

Et une nouvelle vague de benchmarks, sortis après les premiers essais de la presse, confirment ce que l’on pouvait penser : c’est le M3 Max qui répond le mieux à ce deuxième cas d’usage. Le youtubeur spécialisé en hardware Luke Miani a ajouté sa pierre à l’édifice le 9 novembre, dans une vidéo sobrement nommée « M2 Pro vs M3 Pro : il faut qu’on parle… », ne donnant aucun doute ou presque sur ses conclusions. En regardant la vidéo, on s’aperçoit avec lui que le M2 Pro et le M3 Pro ont quasiment les mêmes performances. Le gain de puissance entre les deux « milieu de gamme » de la gamme MacBook n’a vraiment pas d’intérêt — la seule différence notable est une meilleure autonomie de la gamme M3 Pro par rapport à la gamme M2 Pro.

Dès lors, par rapport au M3 Max et au M3 normal, qui équipent respectivement le MacBook Pro le plus puissant et le plus abordable et qui ont un gain de puissance notable par rapport aux versions M2, le M3 Pro fait pâle figure. Un bon milieu de gamme, certes, mais qui pourrait être vite rattrapé dans une génération par un modèle entrée de gamme bien moins coûteux. Un détail que les professionnels à la recherche des meilleures machines ne laisseront pas passer au moment du choix.

Ce benchmark extrait de la vidéo de Luke Miani montre bien le souci du M3 Pro (et les performances du M3 normal). // Source : Luke Miani

