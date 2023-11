Besoin (ou envie) de changer de smartphone ? Qu’à cela ne tienne, SFR vous propose en ce moment une très belle offre sur le Honor 90. Un excellent smartphone milieu de gamme qui tombe à 1 petit euro avec le forfait adéquat.

Lancé dans le courant de l’été, le Honor 90 a fait forte impression auprès de la presse comme du grand public. La raison ? Un design qui n’a rien à envier aux ténors du haut de gamme, des performances on ne peut plus satisfaisantes au quotidien, et tout un tas de petits à-côtés propre à en faire l’une des sensations du segment milieu de gamme.

Lancé sous la barre 600 euros, le Honor 90 bénéficiait déjà d’un excellent rapport performance prix. Aujourd’hui, il se positionne comme LA bonne affaire du moment. Pourquoi ? Tout simplement parce que SFR a décidé de faire baisser son prix à 1 euro, si vous l’associez à son forfait 5G 210 Go.

Honor 90 : un bel écran AMOLED et une fiche technique solide

Si vous cherchez un smartphone aussi agréable à l’œil qu’efficace au quotidien, le Honor 90 est sans aucun doute fait pour vous. Il se démarque d’entrée de jeu par un design qui n’a rien à envier aux smartphones les plus prestigieux. Léger, fin avec des finitions d’assez bonne facture, il brille grâce à un écran incurvé sur quatre côtés et un double capteur photo circulaire sur son dos, qui lui confère un look élégant et original.

Si l’on regarde sous le capot, difficile de critiquer les choix faits par Honor. Le Honor 90 embarque une Snapdragon 7 Gen 1 accéléré supporté par la bagatelle de 12 Go de RAM et un stockage gargantuesque de 512 Go. De quoi assurer dans la plupart des situations quotidiennes, y compris sur des jeux un brin gourmands. Un écran AMOLED de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz vient compléter l’ensemble pour un affichage fluide, lumineux, aux couleurs fidèles.

Le Honor 90 bénéficie d’un très bel écran incurvé sur quatre côtés. // Source : Honor

Pour le reste, le Honor 90 peut compter sur une autonomie dans les standards actuels, supportée par une charge rapide particulièrement efficace. La partie photo, quant à elle, offre des prestations satisfaisantes grâce à un capteur principal qui culmine à 200 mégapixels.

Comment obtenir le Honor 90 à 1 euro ?

Si vous souhaitez profiter de cette offre extrêmement avantageuse, rien de bien compliqué puisqu’il suffit d’aller faire un tour sur le site de SFR et de souscrire à un forfait mobile doté du bonus smartphone. Ce dernier permet, entre autres, d’obtenir un téléphone à prix préférentiel. En l’occurrence, c’est le forfait 5G 210 Go proposé à 31,99 euros par mois qui vous permettra d’obtenir le Honor 90 à 1 euro, au lieu de 499 euros habituellement.

Pour être plus précis, le Honor 90 est proposé à 81 euros, mais bénéficie d’une ODR de 80 euros grâce au coupon ad hoc. Vous pouvez choisir de régler comptant, ou bien avec une facilité de paiement de 4 mensualités s’élevant à 20,25 euros.

Le double bloc photo du Honor 90 et son capteur 200 megapixels. // Source : Honor

Au moment de la souscription au forfait, n’oubliez pas de demander la conservation de votre numéro de téléphone actuel afin de vous simplifier la vie. En fournissant votre RIO (obtenu grâce à un simple appel au 3179), c’est SFR qui se chargera de toutes les démarches auprès de votre ancien opérateur, vous laissant tout le loisir de profiter de votre nouveau smartphone.

Quels sont les avantages du forfait 5G 210 Go de SFR ?

Le forfait 5G 210 Go actuellement proposé par SFR, dans le cadre de ses offres avec bonus smartphone, propose toutes les prestations que l’on peut attendre d’un bon forfait en 2023. Côté téléphonie, il propose les habituels appels et SMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Les MMS sont aussi illimités vers la France métropolitaine. Bonne nouvelle pour les voyageurs, les appels, SMS et MMS sont aussi illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Au niveau de la data, ce forfait propose une généreuse enveloppe de 210 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine. Sur ces 210 Go, 100 Go peuvent être utilisés depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Petit plus bienvenue : 100 Go peuvent aussi être partagés avec vos proches grâce à l’option SFR Family.

Ce forfait bénéficiant du bonus smartphone, vous bénéficiez de plusieurs avantages en lien avec votre terminal, en plus de pouvoir l’obtenir à un tarif attractif. Vous pourrez, par exemple, obtenir 1 Go d’internet mobile supplémentaire en faisant une demande de carte SIM supplémentaire Multisurf, ou bien bénéficier gratuitement du prêt d’un téléphone en cas de panne, casse, vol ou perte de votre smartphone.

Le Honor 90 à 1 euro avec le forfait 5G 210 Go SFR. // Source : SFR

Le forfait 5G 210 Go est proposé avec un engagement de deux ans au tarif de 21,99 euros par mois pendant 6 mois, puis à 44,99 euros par mois pendant le reste de la durée d’engagement. Si vous êtes déjà abonné Box SFR, bonne nouvelle : une ristourne de 8 euros par mois vous attend sur le prix de votre forfait mobile.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.