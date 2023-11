[Deal du Jour] Prixtel est un opérateur virtuel qui propose des forfaits qui s’adaptent à vos besoins de data. Le forfait Oxygène, parfaitement adapté pour une utilisation au quotidien, est un petit abonnement 4G qui démarre avec 40 Go de data, pour moins de 10 € par mois.

C’est quoi, les forfaits de Prixtel ?

Prixtel propose de nombreux forfaits flexibles, dont le forfait sans engagement baptisé Oxygène. Il débute avec 40 Go de données 4G et 4G+, à partir de 8,99 € par mois, et monte jusqu’à 80 Go au prix de 12,99 € par mois. Les forfaits flexibles de Prixtel changent de ceux des opérateurs classiques, et font partie des meilleurs forfaits du moment. Consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023 pour le retrouver en très bonne position.

Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

C’est quoi, ce forfait de Prixtel à moins de 10 € par mois ?

Prixtel est un opérateur virtuel (MVNO) qui passe par le réseau historique de SFR. Mais, contrairement à ce dernier, et aux autres opérateurs historiques, Prixtel propose des forfaits flexibles, qui ne sont pas bloqués à une quantité de data maximale. Le forfait Oxygène commence avec 40 Go de données mobiles en 4G et 4G+, et peut monter jusqu’à 80 Go, selon l’utilisation que vous faites de votre smartphone, et votre consommation de données.

Si vous dépassez les 40 Go de données consommées, votre forfait passera automatiquement au palier suivant, soit 60 Go au prix de 10,99 €, puis, 80 Go au prix de 12,99 €. Rassurez-vous, il revient à son volume de départ de 20 Go chaque début de mois. Comme avec un forfait classique, les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Vous disposez de 15 Go de data 4G à utiliser dans l’UE et les DOM.

Est-ce que ce forfait de Prixtel vaut le coup ?

40 Go de data n’est pas un gros volume pour commencer le mois, mais c’est suffisant pour utiliser internet et vos applications en dehors de chez vous, quand vous n’avez pas accès au Wi-Fi. Vous pourrez écouter de la musique dans les transports et profiter de vos playlists sans craindre de consommer trop de données. Si toutefois vous cherchez plus de data, les forfaits Le grand et Le géant vont de 100 Go à 250 Go, à partir de 11,99 €.

Vous pouvez vous abonner à l’opérateur Prixtel simplement, et en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Pour accompagner votre forfait

