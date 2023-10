[Deal du Jour] Realme propose des smartphones à des prix très compétitifs, mais de bonne qualité. Si vous cherchez un smartphone pratique au quotidien, sans vouloir pour autant un modèle haut de gamme, le Realme 10 convient parfaitement.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Realme ?

Le smartphone Realme 10, modèle 128 Go, est vendu 279 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 199,99 €. Nous vous le recommandions déjà dans notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 €, alors en dessous de 200 €, nous vous le conseillons davantage.

C’est quoi, ce smartphone Realme 10 ?

Le smartphone de Realme possède un design qui n’est pas sans rappeler celui des smartphones haut de gamme. Les finitions ne sont pas au niveau d’Apple ou Samsung, mais le Realme 10 bénéficie tout de même d’une conception robuste, et évite l’aspect bon marché de certains modèles de sa gamme de prix. Ses dimensions de 159.90 × 73.30 × 7.95 mm et son poids de 178 gr procurent une bonne prise en main. Son écran Amoled de 6,4 pouces offre un bon niveau de détails et une bonne luminosité, excepté en plein soleil, où il perd inévitablement en visibilité.

Sa puce Helio G99, couplée à 8 Go de RAM, donne assez de puissance au Realme 10 pour faire tourner la plupart des tâches sans trop de problèmes. Le smartphone, qui tourne sous Android, est fluide dans les applications et les menus, et s’accompagne de plus d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, pour faire tourner des jeux vidéo sans ralentissements. Même si l’expérience gaming reste bien sûr très loin de ce que proposent des smartphones haut de gamme, il se défend dans sa gamme de prix.

Le Realme 10 possède un design efficace // Source : Realme

Le Realme 10 vaut-il le coup à ce prix ?

C’est une bonne affaire pour un smartphone qui ne paye pas de mine, mais qui est suffisamment performant pour son prix. Le Realme 10 peut sembler être un simple smartphone pour dépanner, mais c’est un modèle qui convient très bien au quotidien sur le long terme, ou comme premier smartphone. Realme fait des concessions pour rendre abordable son Realme 10, notamment sur la partie photo. Si vous êtes à la recherche d’un bon photophone pas cher, Le Google Pixel 7a, ou certains modèles de Xiaomi dans la même grille tarifaire, feront un bien meilleur travail. Le capteur principal de 50 MP du Realme 10 permet tout de même des clichés exploitables, lorsque les conditions sont réunies.

Enfin, niveau autonomie, la batterie de 5 000 mAh vous tiendra aisément une journée entière. La recharge rapide de 33 W permet de récupérer 100 % de la batterie en moins d’une heure.

