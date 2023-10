[Deal du jour] L’iRobot Roomba Combo i5+ est un aspirateur robot sorti récemment, et qui assure un nettoyage efficace. En plus d’aspirer, il peut aussi laver le sol. Loin d’être le modèle le plus onéreux de la marque, il devient encore plus intéressant en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur de iRobot ?

L’iRobot Roomba Combo i5+ est normalement vendu 699,99 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 529 €. Bien qu’il ne figure pas dans notre sélection d’aspirateurs robots incontournables, il ne demeure pas moins une excellente référence, surtout à moins de 530 €.

C’est quoi, cet aspirateur robot de la marque iRobot ?

Le Roomba Combo i5+ est un aspirateur robot intelligent et autonome. Sa bonne puissance d’aspiration s’accompagne d’options de nettoyage qui le rendent polyvalent et efficace sur tout type de sols. Il dispose en plus, comme la plupart des modèles de la marque, d’une fonction de cartographie afin de mémoriser votre intérieur. Il se sert ensuite de ses repérages pour aspirer le plus de surface possible au sein d’une pièce, de manière optimale. Il aura parfois du mal à éviter certains obstacles, mais inutile non plus de débarrasser votre sol avant le passage du Roomba, qui devrait en théorie déambuler sans trop de problèmes.

L’application dédiée iRobot Home, disponible sur Android et iOS, vous permet de consulter la carte de votre intérieur, de programmer le lancement automatique du Roomba, ou de programmer une routine de nettoyage. La carte vous aide aussi à gérer votre aspirateur, et à limiter le passage dans certaines pièces, à certaines heures. Comme il est autonome, il peut lui-même, selon ses habitudes, élaborer des plans de nettoyage, grâce à des cartes intelligentes. Sa compatibilité avec Alexa d’Amazon et Google Assistant vous permet de le contrôler à la voix, avec des commandes simples.

Le Roomba Combo i5+ s’accompagne de son application // Source : iRobot

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup en promo ?

C’est une très bonne affaire, pour un modèle d’aspirateur robot abordable et fiable. Ses brosses en caoutchouc multi-surfaces permettent une aspiration efficace sur différents types de sols. Une brosse déloge la saleté tandis que l’autre tourne dans le sens opposé pour mieux soulever et ramasser la poussière et les débris. Les poils d’animaux sont aspirés sans les emmêler, et les traces plus incrustées sont lavées et aspirées, grâce à une fonction de nettoyage humide. La technologie embarquée Dirt Detect permet en plus de détecter les zones les plus sales du logement, et d’y effectuer plusieurs passages. En dehors des angles exigus qui lui posent un problème, le nettoyage est efficace, y compris le long des plinthes.

La station d’autovidage lui permet de vider lui-même les poussières collectées et peut contenir jusqu’à 60 jours de saleté. Niveau autonomie, comptez entre 1 h et 2 h tout au plus. L’autonomie dépend du type de nettoyage choisi, et de l’état de la pièce. Il retourne lui-même à sa base pour recharger ses batteries, en 3 h environ, avant de reprendre son nettoyage en cours.

