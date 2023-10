Plusieurs témoignages apparus sur la toile ces derniers jours prêtent un nouveau problème pour l’iPhone 15 Pro : la puce NFC deviendrait inopérante au contact de certains chargeurs embarqués dans les voitures BMW.

Si vous êtes propriétaire d’une BMW et d’un iPhone 15 Pro, peut-être vaudrait-il mieux éviter de poser le smartphone sur le chargeur à induction de la voiture. C’est tout du moins ce qu’on peut penser en lisant certains témoignages apparus dans les forums de MacRumors, média qui en fait un article « Warning » le 1er octobre. Le résumé est assez effrayant : la station à induction à bord de certaines voitures BMW serait susceptible de détruire la puce NFC de l‘iPhone 15 Pro, voire de poser d’autres problèmes.

Dans un iPhone, la puce NFC est un composant indispensable pour des fonctionnalités comme Apple Pay (paiement sans contact) voire le déverrouillage et le démarrage de la voiture (si elle est compatible, ce qui est le cas des BMW avec la technologie Digital Key). Les victimes du souci se retrouvent dans l’incapacité d’accéder à leurs cartes, même après avoir procédé à une restauration (souvent automatique, avec un écran blanc). Seule solution ? Procéder à un échange, via un Apple Store.

« J’ai reçu une nouvelle BMW X5 en location et j’ai fait l’erreur de poser mon iPhone 15 Pro sur la station de recharge. Au bout de quelques minutes, il s’est complétement bloqué », témoigne par exemple Padhenn.

Place du conducteur dans la BMW iX1 // Source : BMW

Est-ce lié à la surchauffe de l’iPhone 15 Pro ?

Tout porte à croire que cet éventuel problème, qui ne concerne pas tout le monde (qui possède à la fois une BMW et un iPhone 15 Pro ?), est lié à la surchauffe que rencontre le smartphone haut de gamme depuis sa sortie. Un souci officiellement reconnu par Apple, qui a annoncé travailler sur un correctif logiciel. « J’ai renvoyé le 15 Pro aujourd’hui et je suis de retour avec mon 14 Pro, qui n’a pas du tout ce problème alors que j’utilise les mêmes chargeurs, voitures et coques », indique John83762. Il ajoute : « Le fait que ça marche bien avec le 14 Pro et le 13 suggère que c’est lié au comportement du 15 par rapport aux chargeurs. »

Est-ce lié à Digital Key, qui sollicite la puce NFC et pourrait la faire surchauffer outre mesure si on ajoute la recharge par induction ? C’est une hypothèse, mais peut-être pas une conclusion. « J’utilisais la clé dans mon portefeuille Apple sur le premier téléphone, mais je ne l’ai pas fait sur le second car je croyais que c’était la cause. J’ai eu le même problème à l’arrivée » reprend John83762, qui a donc eu deux iPhone 15 Pro « grillés » par sa BMW.

Est-ce que cela peut arriver sur des voitures d’autres marques ? Il ne semble pas y avoir de cas similaires. Numerama a fait le test quelques minutes, le temps de récupérer 10 % d’autonomie, avec une Tesla Model 3 : aucun souci. Mac4Ever corrobore : « Nous avons testé la charge sans-fil dans de nombreux véhicules sans souci particulier (mais pas encore sur une BMW). » Et dans les forums de MacRumors, MayaUser explique n’avoir aucun problème, à date, avec une Mercedes EQS. Bref, la prudence doit rester de mise, puisque rien ne peut expliquer qu’une surchauffe causée par une recharge sans-fil soit susceptible de griller une puce NFC. Encore plus si le problème n’est que logiciel, comme Apple le dit.