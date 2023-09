La fonction Cercle sur X (Twitter) tire sa révérence. Le réseau social, qui l’imaginait comme un moyen de partager des tweets à un cercle de contacts proches uniquement, va l’arrêter fin octobre 2023.

Sans tambours ni trompettes, le réseau social X (ex-Twitter) va mettre un coup d’arrêt aux Cercles, une fonctionnalité apparue à l’été 2022, mais qui n’a, de toute évidence, pas convaincu. C’est ce qu’une page web sur le réseau social annonce, signale TechCrunch dans son édition du 22 septembre. Le rideau tombera le 31 octobre 2023 précisément.

« À partir du 31 octobre 2023, les Cercles seront obsolètes. Après cette date, vous ne pourrez plus créer de nouveaux posts limités à votre Cercle, ni ajouter des personnes à votre Cercle. Vous pourrez par contre supprimer des personnes de votre Cercle en vous en désabonnant », lit-on dans le message, qui présente au passage la manipulation à exécuter.

La fonctionnalité Twitter Cercle, ici vide. // Source : Capture d’écran

Constituer un groupe d’amis proches sur X

Les Cercles avaient l’ambition de fournir une expérience similaire aux « amis proches » sur Instagram. En publiant un tweet associé à un Cercle, il ne pouvait être lu que par les personnes membres de ce groupe. En test depuis mai 2022, la fonctionnalité avait été officialisée le 30 août. À l’époque, selon Twitter, la réaction du public à Cercle « a été extrêmement positive. »

Mais tout ça, c’était avant l’arrivée d’Elon Musk dans l’équation. Après l’acquisition du réseau social, le chef d’entreprise en devient le patron et lance un chantier pour le transformer en profondeur. Concernant la fonctionnalité Cercles, Elon Musk a dit le 8 juillet que X « supprime les Cercles au profit de communautés améliorées et d’un tchat de groupe par messagerie privée. »

Les Cercles étaient accessible via l’application mobile, sur Android et iOS, ainsi que la version web du réseau social. Jusqu’à 150 personnes pouvaient figurer dans un Cercle. La liste des membres pouvait être modifiée à tout moment et il était possible d’ajouter ou de supprimer n’importe qui sans leur dire. C’était vraiment un outil de classement personnel.

Peut-être ne saviez-vous pas où accéder aux Cercles. Il fallait sélectionner l’option adéquate dans la zone d’écriture de son tweet — on avait le choix entre « Tout le monde » et « Cercle ». En cliquant sur le bouton « Editer », on pouvait ensuite trouver une option pour remplir cette liste. Seuls les membres du Cercle pouvaient vous répondre, car ils étaient les seuls à voir vos messages.

C’est via cette option que les Cercles pouvaient être utilisés. // Source : Capture d’écran