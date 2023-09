En partenariat avec le Dauphiné Libéré et Direct Entreprises, Numerama co-organise l’événement Tech & Fest à Alpexpo Grenoble, les 1 et 2 février 2024. Un festival qui célèbre le meilleur de l’innovation et qui place l’humain au centre de la technologie.

En partenariat avec le Dauphiné Libéré, Numerama est fier d’annoncer sa co-organisation de l’événement Tech & Fest qui se tiendra les 1er et 2 février 2024 à Alpexpo Grenoble. Cet événement, qui vise à célébrer le meilleur de l’innovation, est adéquation avec les valeurs que Numerama défend depuis sa création : l’humain au centre de l’innovation technologique. Intelligence artificielle, santé, réalités mixtes, espace, découvertes ou encore cybersécurité sont autant d’univers couverts par la rédaction, qui seront incarnés lors du festival qui se tiendra au cœur de la première région industrielle française, la région Auvergne-Rhône-Alpes. .

Des valeurs communes pour une tech collective

Tech & Fest et Numerama partagent une vision commune de la technologie, pour et par tous. Nous revendiquons depuis 2015 de produire de l’information spécialisée à destination du grand public, « pour comprendre le présent et anticiper l’avenir », comme le clame notre raison d’être.

L’ambition de Tech & Fest, qui s’accorde avec les valeurs que nous portons, est de rendre la tech accessible à toutes les Françaises et tous les Français, qu’ils soient experts ou simples curieux. Cette vision s’inscrit aussi dans une démarche d’enthousiasme, de fierté et d’ambition pour une technologie française qui rayonne à l’échelle nationale et internationale. Nous pensons que le progrès technologique peut accompagner le progrès de nos sociétés, s’il est compris de toutes et tous et diffusé partout. Et pour cela, le citoyen doit avoir l’assurance qu’il peut devenir acteur de la technologie.

C’est donc une technologie qui unit et invite à agir collectivement pour le progrès qui se retrouvera dans les halls d’Alpexpo et sur les scènes qui verront débattre des intervenantes et intervenants de qualité. Numerama, par sa participation active à cet événement, souhaite renforcer son engagement pour une diffusion d’une culture technologique et scientifique qui ne laisse personne de côté.

Auvergne-Rhône-Alpes, une région de France à haut potentiel

Tech & Fest s’installe au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France représentant 11 % du PIB national. Grenoble, ville d’accueil de l’événement, est reconnue pour sa longue tradition d’innovation et de recherche scientifique. Elle se positionne par exemple comme la deuxième ville en termes de dépôts de brevets en France. La synergie entre universités, recherche et entreprises fait de cette région l’une des plus dynamiques d’Europe en matière d’innovation. Difficile de faire plus adéquat pour accueillir un événement de cette ampleur.

Tech & Fest : les informations pratiques

Quand ? Les 1 et 2 février 2024

Les 1 et 2 février 2024 Où ? À Alpexpo Grenoble

À Alpexpo Grenoble Comment s’inscrire ? Toutes les infos et les inscriptions sont sur le site officiel de Tech & Fest

Toutes les infos et les inscriptions sont sur le site officiel de Tech & Fest Comment exposer ? Contactez nos équipes commerciales !

Numerama invite tous ses lecteurs à rejoindre cet événement unique pour célébrer ensemble le meilleur de l’innovation !