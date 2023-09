Jusqu’au 21 octobre, Free offre 6 mois d’abonnement Canal+ à ses abonnés Pop et Delta… contre un engagement de 12 mois au service (27,99 euros par mois ensuite). Une bonne affaire pour faire des économies ? Ou une fausse opportunité ?

Pour fêter la rentrée, Free et Canal+ lancent une opération spéciale à destination des nouveaux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta. Contre un engagement d’un an au service, ils peuvent bénéficier de Canal+ gratuitement pendant 6 mois, puis à 27,99 euros ensuite. Une offre que certains présentent déjà comme une affaire en or, mais est-ce le cas ?

Combien coûte vraiment l’offre Free/Canal+ ?

Pour le savoir, nous avons sorti notre calculatrice. Voici le prix de l’offre Free/Canal+ rapportée à 12 mois, 18 mois, 24 mois, 3 ans et 4 ans et 5 ans :

12 mois : 6 mois offerts + 167,94 euros

: 6 mois offerts + 167,94 euros 18 mois : 6 mois offerts + 335,88 euros

6 mois offerts + 335,88 euros 24 mois : 6 mois offerts + 503,82 euros

6 mois offerts + 503,82 euros 36 mois : 6 mois offerts + 839,70 euros

6 mois offerts + 839,70 euros 48 mois : 6 mois offerts + 1 175,58 euros

6 mois offerts + 1 175,58 euros 60 mois : 6 mois offerts + 1 511,46 euros

L’offre de Free et Canal+ permet d’accéder à l’offre standard, avec les chaînes Canal+ (hors sport) et Apple TV+. Nous sommes allés voir sur le site de Canal+ le prix des offres équivalentes, sans les six mois offerts. Premier constat : Canal+ propose habituellement son offre avec 24 mois d’engagement, mais à un tarif inférieur (22,99 euros la première année, 27,99 euros ensuite) :

Offre Free (engagement 12 mois) Offre Canal+ (engagement 24 mois) Offre Canal+ (sans engagement) Offre -26 ans (sans engagement) 6 mois – – 167,94 euros 84,94 euros 12 mois 167,94 euros – 335,88 euros 167,88 euros 18 mois 335,88 euros – 503,82 euros 251,82 euros 2 ans 503,82 euros 611,76 euros 671,76 euros 335,76 euros 3 ans 839,70 euros 947,64 euros 1 007,64 euros 503,64 euros 4 ans 1 175,58 euros 1 283,52 euros 1 342,52 euros 671,52 euros 5 ans 1 511,46 euros 1 619,40 euros 1 679,4 euros 839,4 euros

Attention à la résiliation

Sur le papier, l’offre de Free est plus avantageuse que l’abonnement 24 mois traditionnel, puisque les 6 mois offerts permettent de créer une différence notable sur le long terme (environ 110 euros). Elle a aussi l’avantage de permettre de se désabonner dès 12 mois, pour pouvoir partir plus rapidement. Cependant, faites attention aux conditions générales, Free précise que : « À l’issue des 12 mois (+ le mois en cours), le contrat d’abonnement à CANAL+ est renouvelé pour des durées successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction du contrat, sauf résiliation. ». Autrement dit, il est impossible de partir au bout de 13 ou 14 mois, alors que l’offre sans engagement, plus chère de 170 euros, offre cette flexibilité.

Si vous avez moins de 26 ans ou qu’il y a un ado dans votre famille, l’offre moins de 26 ans est sans doute le meilleur moyen de s’abonner à Canal+. Elle revient au même la première année, mais on fait de grosses économies ensuite, avec la possibilité de partir quand on veut. Bref, sans être l’affaire du siècle, la promotion de Free est intéressante.

