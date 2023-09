Avec sa nouvelle formule « Starter », OVHcloud permet aux particuliers et aux petites entreprises de lancer leur site web sans se ruiner. Le service va même plus loin en augmentant les performances de ses autres formules, sans toucher au prix.

Les bons plans de la rentrée ne concernent pas que les produits tech : les services web aussi connaissent une chute des prix. Ainsi, OVHcloud participe à la fête en lançant une nouvelle formule d’hébergement web à seulement 0,99 euro par mois. Un tarif plancher parfait pour lancer son premier site.

Mais, l’hébergeur, qui fait partie des prestataires web les plus connus en France et à l’international, ne s’arrête pas là. Ses formules classiques connaissent un gain en matière de stockages et de caractéristiques sans faire gonfler la facture. Enfin, OVHcloud dévoile une nouvelle gamme de service VPS (Virtual Private Server) en édition limitée, à un prix là encore affreusement bas.

Des formules taillées pour se faire une présence sur le web

Mine de rien, lancer un site web peut s’avérer coûteux, surtout lorsque l’on est un particulier ou une micro-entreprise naissante. Car, en plus d’éventuelles dépenses liées au développement du site, il faut aussi tenir compte du coût de l’hébergement dudit site sur le web. La facture peut rapidement grever une trésorerie fragile.

Plutôt que de laisser les non-initiés dépenser une fortune dans une solution inadaptée, OVHcloud lance une nouvelle formule baptisée « Starter ». Facturée 14,26 euros TTC par an, soit 0,99 euro HT par mois, le pack « Starter » permet de démarrer sereinement sur le web.

Héberger un site devient abordable. // Source : Unsplash

Elle comprend un espace de stockage sur Internet de 1 Go, ce qui est largement suffisant pour un petit site vitrine. Le CMS WordPress est pré-installé, vous permettant ainsi d’alimenter rapidement le site avec du contenu. OVHcloud fournit également 2 adresses mail, une base de données SQL de 250 Mo, la certification SSL et va même jusqu’à offrir un nom de domaine .ovh pendant un an.

Celles et ceux qui veulent une extension de domaine spécifique devront débourser une poignée d’euros supplémentaires chaque mois. Pour profiter d’un site .fr ou .com, la formule « Starter » passe à 1,59 euro HT mensuel, soit 22,90 euros par an TTC. Là encore, le nom de domaine est offert la première année.

Bien entendu, ce n’est pas la seule formule que propose OVHcloud. Les abonnements classiques de l’hébergeur, qui lui ont valu ses lettres de noblesse au fil des ans, sont toujours de la partie. Avec une nouveauté, cependant.

En effet, chacune de ces offres a été améliorée, tant au niveau des ressources serveur, que sur la qualité des composants CPU et RAM. Même la capacité des bases de données SQL a été revue à la hausse. Le tout, sans hausse de prix, y compris pour les clients actuels d’OVHcloud.

Des solutions intéressantes donc, notamment pour les propriétaires de sites web en pleine croissance, qui ont besoin de performances élevées.

Les VPS en édition limitée à la rescousse des besoins spécifiques

Si les novices peuvent profiter d’un bon accompagnement de la part de OVHcloud, l’entreprise n’en oublie pas pour autant les utilisateurs aux besoins plus spécifiques et complexes. Arrivent donc les formules VPS en série limitée de OVHcloud. Elles se distinguent par le type d’hébergement web offert.

Les packs classiques reposent sur un « hébergement mutualisé », permettant à plusieurs sites d’être hébergés sur un même serveur, avec les mêmes ressources. Les packs VPS, eux, s’appuient sur des Serveurs Privés Virtuels pour héberger un unique projet web. Celui-ci jouit donc de la pleine puissance des ressources et de l’intégralité de la capacité de stockage, sans le moindre ralentissement des performances.

Des solutions puissantes, même pour un serveur de jeu. // Source : OVHcloud

Finalement, les formules VPS en édition limitée de OVHcloud sont l’allié de premier choix pour les utilisateurs désirant héberger un site complexe, une application web spécifique, un logiciel de vente, un environnement de test et même un serveur de jeu en ligne. Surtout que OVHcloud permet un contrôle total du serveur via un accès administrateur dédié.

Mieux, OVHcloud a amélioré le rapport qualité-prix de ses formules. Ainsi, la puissance de calcul a été augmentée, allant de 2 vCore à 16 vCore en fonction de l’abonnement, comme la puissance réseau qui grimpe désormais jusqu’à 2 Gb/s en illimité. Le tout à un prix bas, puisque la formule « VLE-2 » est à 5,52 euros TTC par mois, tandis que le pack haut de gamme « VLE-16 » s’affiche à 44,16 euros TTC par mois.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.