Une plainte a été déposée par des investisseurs contre la maison de vente Sothby’s et contre une trentaine de personnalités ayant fait la promotion des Bored Ape. Les acquéreurs estiment qu’ils ont été trompés, alors que le prix de vente des NFT est en chute libre.

Quel est le point commun entre Justin Bieber et Sotheby’s ? Les NFT Bored Ape Yach Club. Une plainte a été déposée aux États-Unis contre la star et la célèbre maison de vente aux enchères par des investisseurs, qui ont acheté les fameux NFT signe lors d’un évènement organisé par Sotheby’s. Et aujourd’hui, alors que les prix des NFT sont au plus bas, les acheteurs estiment avoir été trompés, rapporte Ars Technica.

La plainte, une action collective contre une trentaine de personnalités, dont Justin Bieber, Paris Hilton et Yuga Lab (l’entreprise à l’origine des NFT Bored Ape) a été déposée en décembre 2022 en Californie, mais a été amendée le 4 août 2023 pour ajouter Sotheby’s parmi la liste des prévenus. La plainte reproche à Sotheby’s d’avoir donné « un air de légitimité » aux NFT afin de « susciter l’intérêt des investisseurs et l’engouement autour de la marque Bored Ape ».

Des NFT de Bored Ape Yacht Club // Source : Bored Ape Yacht Club

Les NFT Bored Ape ont perdu 79 % de leur valeur

La vente en question a été organisée en septembre 2021 par Sotheby’s, au plus haut de la mode des NFT. Le fait qu’une telle institution s’intéresse aux jetons non fongibles avait alimenté encore la curiosité autour des Bored Ape, et la vente avait été un véritable succès. Les 101 NFT Bored Ape mis en vente par Sotheby’s avaient été vendus pour un total de 24,4 millions de dollars, largement au-dessus des estimations. Le prix moyen d’un NFT Bored Ape était alors de 241 000 dollars — il est désormais de 50 000 dollars, selon les données de CoinGeko : une perte de valeur de 79 %.

Aujourd’hui, près de 2 ans après, le marché des NFT n’est plus du tout le même. Les prix des crypto-monnaies et des NFT ont fortement chuté, le Bear market a impacté le marché, et les ventes des non fongible tokens se sont effondrées. Surtout, la plupart des NFT ont perdu une grande partie de leur valeur : aujourd’hui, 95 % des collections lancées il y a quelques années ne vaudraient plus rien.

Les plaignants estiment que Sotheby’s a promu la vente « de manière trompeuse », et qu’elle aurait « collaboré avec Yuga Labs pour artificiellement gonfler les prix » des NFT Bored Ape. « L’objectif de Yuga Labs était de créer un air de légitimité autour de la collection de NFT Bored Ape Yacht Club afin de susciter l’intérêt des investisseurs et l’engouement autour de la marque Bored Ape. Pour ce faire, Yuga a […] organisé une vente aux enchères trompeuse » avec Sotheby’s, peut-on lire dans la plainte. Les influenceurs sont, eux, accusés d’avoir fait la publicité de la collection de NFT sans préciser qu’ils étaient payés pour le faire.

Les ventes de NFT se sont effondrées // Source : The Block

Autre point reproché à Sotheby’s : la maison n’avait pas révélé le nom du gagnant d’une enchère, déclarant simplement qu’il s’agissait d’un « collectionneur traditionnel ». Il s’est avéré que l’acheteur en question était la plateforme d’échange crypto FTX, qui a depuis fait faillite de manière impressionnante suite à des malversations. « FTX a des liens étroits avec Yuga Labs », indique la plainte, qui continue en accusant les deux d’avoir fait monter les prix artificiellement lors des enchères.

Les plaignants ajoutent également que la vente de Sotheby’s aurait donné l’impression « trompeuse » que « le marché des NFT était devenu un marché mainstream grand public ». Ils réclament plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. « Tandis que les dirigeants [de Sotheby’s et Yuga Labs] ont empoché des centaines de millions de dollars, les investisseurs se sont retrouvés avec des NFT valant une fraction de leur valeur artificiellement gonflée », affirme la plainte.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !