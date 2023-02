Google prévoit de modifier son outil de filtrage sur Google Images pour ajouter un nouveau paramètre : le floutage par défaut des images explicites (violence, pornographie, gore).

Google a saisi l’occasion du Safer Internet Day, qui se déroule chaque année le 7 février, pour faire une liste des différentes évolutions qui vont arriver dans ses services et ses produits à plus ou moins court terme. Ce sont évidemment des annonces ayant trait à la sécurité sur le net, notamment pour faire du net un espace aussi sûr que possible pour les jeunes.

Floutage du porno sur Google Images

Parmi les changements annoncés, il y a l’affichage de la pornographie dans Google Images. Dans les prochains mois, l’entreprise américaine déploiera un paramètre lié à SafeSearch (l’outil de Google pour écarter les contenus explicites de ses résultats) qui consistera à flouter par défaut et pour tout le monde les images sexuelles.

« Le filtrage SafeSearch est déjà activé par défaut pour les utilisateurs connectés de moins de 18 ans, mais bientôt, un nouveau paramètre permettra de flouter les images explicites si elles apparaissent dans les résultats de recherche lorsque le filtrage SafeSearch n’est pas activé », écrit le géant de la recherche sur son blog.

Un aperçu de la fonctionnalité sur Google Images, version mobile. // Source : Google

Le filtrage SafeSearch cible les contenus explicites de manière générale. Outre la pornographie, l’outil intervient sur les contenus violents ou sanglants. Il est actif uniquement dans l’environnement de Google, c’est-à-dire son moteur de recherche. Il ne peut pas agir sur les autres sites web lorsque vous les visitez ni sur les autres moteurs de recherche.

Selon Google, ce paramètre de floutage sera le nouveau paramètre par défaut pour les personnes qui n’ont pas encore activé le filtre SafeSearch. Cela vaut pour les personnes déjà connectées à leur compte Google. Le groupe ne donne que ce cas de figure. Aujourd’hui, un internaute non connecté à Google peut afficher des résultats par défaut sans SafeSearch.

Dans tous les cas, les internautes pourront de modifier les paramètres à tout moment. Mais pour cela, il faudra volontairement aller dans les réglages du moteur de recherche et choisir l’option la moins restrictive.

