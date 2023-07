Bloomberg révèle qu’Apple a commencé à développer son propre modèle de langage, qui répond au nom de code d’Ajax, pour ne pas prendre trop de retard sur Microsoft et Google. Mais l’absence de vision de la marque diviserait en interne.

Tim Cook l’a dit en interview, Apple s’intéresse à ChatGPT. La plus célèbre des marques californiennes dit vouloir avancer prudemment avec l’IA, mais reconnaît que la révolution technologique initiée par OpenAI a un potentiel. Puisqu’Apple est Apple, il a décidé de résister à l’excitation générale. La marque n’a pas prononcé une seule fois l’expression lors de sa conférence WWDC, histoire de faire comprendre aux autres qu’elle avançait dans son propre sens.

Selon Bloomberg, le silence d’Apple ne veut pas dire que la marque ne prépare rien. Les ingénieurs de la marque développent un projet estampillé « Ajax », qu’ils appelleraient aussi « Apple GPT » en interne. Il s’agirait d’un modèle de langage conçu pour rivaliser avec ceux d’OpenAI et Google, mais sans vraie idée derrière pour l’instant. Apple prépare le terrain, mais n’a a priori pas encore décidé comment il allait lancer son produit.

À quoi va servir Apple GPT ?

Microsoft et Google en sont convaincus : les intelligences artificielles génératives sont le futur de la tech. Les deux géants imaginent des « copilotes » intégrés à tous nos logiciels, capables de répondre à des mails à notre place, de générer un PowerPoint ou de nous aider à mieux organiser nos journées. S’ajoutent évidemment à ces usages les fameux chatbot, comme ChatGPT, qui permettent de discuter avec un modèle de langage comme si on parlait avec un humain.

Ces idées intrigueraient Apple, mais la marque ne saurait pas encore comment ajouter son Apple GPT à ses produits. Le développement de son modèle de langage aurait commencé en 2022, mais d’abord en tant que projet très confidentiel. La marque l’a depuis étendu à son propre chatbot, réservé à un usage interne, et à plus d’employés. Bloomberg dit qu’une annonce majeure pourrait avoir lieu l’année prochaine, mais Apple n’a pour l’instant pas du tout décidé ce qu’il doit montrer.

ChatGPT sur iPhone. // Source : Capture d’écran

À quoi pourrait servir Apple GPT dans le futur ? En plus d’une intégration aux logiciels d’Apple sur macOS, iOS ou pourquoi pas visionOS, pour rédiger des mails, fabriquer des albums photo ou créer une playlist par exemple, l’usage le plus évident semble Siri. Quand l’assistant d’Apple n’a pas une réponse à une question (et les utilisateurs de Siri savent que ça arrive très souvent…), pourquoi pas déclencher le modèle de langage Ajax pour aller plus loin ? Google confiait récemment à Numerama réfléchir à un système similaire avec Bard et Assistant. Bien sûr, tout ceci n’est que spéculation, Bloomberg ne s’avance sur rien de précis, même si lui aussi cite l’idée de Siri. Apple GPT pourrait aussi servir à améliorer d’autres fonctions, à la manière du nouveau clavier d’iOS 17.

Autre question importante : comment Apple va-t-il gérer la vie privée avec l’IA générative ? On le sait, la marque se distingue de ses concurrents en promettant que ce qu’il se passe sur un iPhone reste sur un iPhone. Or, pour bien fonctionner, une IA a besoin de s’améliorer avec le temps. Apple GPT est-il condamné à être plus bête que ses rivaux ? Tout dépend de ce qu’Apple en fera. De précédentes rumeurs parlaient notamment d’un coach de sport et de santé, basé sur une IA générative.







