[Deal du jour] Boulanger propose une réduction sur la Kobo Nia. Actuellement à moins de 90 €, cette liseuse au format poche vous permet d’emmener vos livres préférés avec vous cet été.

C’est quoi, la promotion sur la liseuse Kobo Nia ?

La Kobo Nia est habituellement vendu 109,99 €. Pour les soldes d’été, elle est proposée au prix de 89,99 € sur Boulanger.

C’est quoi, cette liseuse Kobo Nia ?

La Kobo Nia est une liseuse légère et compacte, qui adopte un petit format, idéal pour se glisser dans la poche. Elle est dotée d’une capacité de stockage de 8 Go, et pourra contenir l’équivalent d’environ 6 000 e-books. Son écran, d’une diagonale de 6 pouces, offre une résolution de 1024 × 758 pixels et est anti-reflets. Le rétro éclairage est efficace, et vous pourrez compter sur plusieurs niveaux de luminosité, afin de lire de jour comme de nuit, en pleine ou faible luminosité. Malheureusement, la Nia ne possède pas de gestion de la lumière bleue, et il faudra jouer avec la luminosité pour ne pas être fatigué par la lecture du soir. Le mode ComfortLight se charge toutefois d’ajuster la luminosité de l’écran pour vous.

Une légère latence est à regretter, mais elle ne gâche pas vraiment la lecture. Les quelques ralentissements qui sont à déplorer surviennent surtout dans les menus, et la lecture des livres est plutôt fluide dans l’ensemble. La liseuse est d’ailleurs simple d’utilisation et la lecture d’un livre est intuitive. Son design ergonomique offre une bonne prise en main, dommage que la navigation dans la liseuse ne puisse se faire que via l’écran tactile. Des boutons auraient, en effet, été parfaits pour naviguer dans la liseuse.

La Kobo Nia baissera légèrement la luminosité si vous lisez le soir // Source : Fnac

Est-ce que la Kobo Nia est une bonne affaire pendant les soldes ?

À moins de 90 € c’est effectivement une bonne affaire. La Kobo Nia peut se connecter en Wi-Fi, pour télécharger n’importe quel e-book, et ce depuis le catalogue présent dans les menus. Vous pouvez aussi connecter la liseuse via un câble USB, et y déposer vos livres au format e-book (pub, Epub3, PDF, etc.) directement. Notez qu’il est possible de lire des formats de BD numériques (CBR et CBZ), en particulier les mangas. L’affichage de bandes dessinées couleurs ou de comics n’est pas le point fort de la Nia.

Niveau autonomie, la batterie de la Kobo Nia tiendra facilement deux semaines, à raison de quelques heures de lecture par jour. Vous pourrez même gagner des jours d’autonomie si vous enlevez le rétro éclairage. Idéale pour les vacances, sachez toutefois que Kobo Nia n’est pas résistante à l’eau. Attention donc à vos lectures au bord de la piscine.

