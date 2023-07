Le jeune Français a répondu sur Twitter au challenge de Mr Beast, youtubeur américain le plus suivi au monde. En récoltant le plus de likes sous son commentaire, Arkunir est donc en passe d’empocher les revenus Twitter de Mr Beast pour un mois.

Il a encore frappé. Arkunir, internaute français de 20 ans, streameur connu pour ses défis sur Twitter, est parvenu à susciter l’intérêt sur la plateforme avec un simple tweet, lui permettant de gagner un concours lancé par Mr Beast.

Mr Beast met ses abonnés au défi

Le 14 juillet 2023, le youtubeur américain aux 168 millions d’abonnés a posté un tweet original. « Celui qui a la réponse la plus aimée à cette réponse en 48 heures reçoit tous mes revenus Twitter pour le mois prochain ! », peut-on y lire. Le tweet a été liké plus d’un demi-million de fois et vu par 94 millions d’internautes.

Le créateur de contenus très célèbre a habitué ses fans à leur faire gagner des cadeaux et de l’argent sous forme de jeux, un peu comme à la télévision. Il en a même fait sa marque de fabrique avec des vidéos comme « Les 1-100 ans se battent pour 500 000 dollars » ou encore « Nager avec des requins pour 100 000 dollars ». Une recette qui fonctionne, puisqu’il est aujourd’hui une personnalité de premier plan.

Whoever has the most liked reply to this in 48 hours gets all my Twitter revenue for the next month! — MrBeast (@MrBeast) July 14, 2023

Arkunir fait le buzz pour la bonne cause

Arkunir a répondu au tweet de Mr Beast le même jour avec un simple point. Rien de plus. Et, la stratégie a fonctionné puisque, même si le Français n’a « que » 926 000 abonnés sur Twitter, son tweet est devenu la réponse la plus aimée : plus de 480 000 likes. Si Mr Beast n’a toujours pas posté les résultats de son challenge le lundi 17 juillet, c’est bien Arkunir qui devrait être sacré et empocher les gains promis par le youtubeur américain.

Alors que Mr Beast aurait gagné pas moins de 54 millions de dollars en 2021, ce qui en ferait le youtubeur le mieux payé des États-Unis, la somme qui pourrait être touchée par Arkunir à la suite de ce défi promet d’être importante. « Hé gros, tu es riche, laisse profiter ceux qui en ont besoin », l’a d’ailleurs interpellé un internaute français, mécontent.

Ce à quoi le streameur a répondu d’aller voir son dernier tweet, où il a annoncé : « Si je gagne, je donne tout à 30 millions d’amis », fondation française qui vient en aide aux animaux abandonnés. Celle-ci n’a pas manqué de répondre avec des émojis, visiblement ravie de cette promesse.

🤞😍🙏🏻 — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) July 14, 2023

Arkunir avait déjà « ratio » Elon Musk et Emmanuel Macron

Le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai sur Twitter. En novembre 2022, il avait répondu à Elon Musk, qui venait de racheter Twitter et qui tweetait alors sur ce que c’était d’être un provocateur. « Je ne sais pas, mais appelle ça un ratio », avait écrit le jeune homme. Un ratio consiste à obtenir plus de likes sous la réponse à un tweet que le tweet initial. C’est exactement ce qui s’était passé, puisque la réponse d’Arkunir avait été plus aimée que le tweet d’Elon Musk, pourtant célèbre milliardaire et entrepreneur. Le fondateur de Tesla et SpaceX avait ensuite supprimé son tweet.

Un an plus tôt, Arkunir avait même réussi à « ratio » le président de la République, alors que celui-ci venait de lui répondre sur Twitter. Son Tweet, « Merci Monsieur le Président mais ratio maintenant » avait obtenu plus de 73 000 likes, deux fois plus qu’Emmanuel Macron.

