[Deal du Jour] Si vous voulez profiter de l’été pour passer à la fibre, ou simplement changer votre abonnement, il existe de nombreux opérateurs qui proposent de bons tarifs. Voici notre sélection des offres les moins chères du moment.

Les meilleures offres fibre du moment

Bbox fit : la moins chère

RED Box : de bons débits

SFR : une Box TV inclus

Bbox fit : la fibre la moins chère

L’offre Bbox fit avec la fibre est en ce moment au tarif de 17,99 € par mois pendant un an. Après ces 12 premiers mois, elle revient à son tarif normal de 31,99 €, mais vous pourrez alors résilier.

Les offres Bbox // Source : Bouygues

L’offre Bbox fit propose une connexion fibre optique avec 400 Mo/s en téléchargement et envoi. Ce n’est pas la box la plus rapide du marché, mais c’est de loin la moins chère. L’application Bouygues Télécom accompagne la box et vous permet de disposer du Wi-Fi en quelques clics, de piloter votre WiFi, et de suivre vos factures. L’assistance de Bouygues Telecom est aussi disponible via l’appli. Notez qu’une ligne est ouverte, avec appels illimités vers les fixes en France, et plus de 110 pays sont aussi compris dans l’abonnement.

Le manque d’offre TV peut se révéler un problème si vous n’avez pas de Smart TV. L’offre supérieure avec la Bbox Must propose un décodeur TV 4K inclus, et des débits jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et 700 Mo/s en envoi. Elle est au prix de 26,99 € par mois pendant un engagement d’un an, puis 41,99 € par mois. Toutefois, si vous souhaitez disposer de la fibre et de vos services de SVOD, vous pouvez aussi opter pour une box TV à part.

RED Box : de bons débits et un mois offert

L’abonnement fibre sans engagement de RED, avec Wi-Fi 5, est proposé au prix de 18,99 € par mois la première année. Passé les 12 premiers mois, il revient à son prix normal de 28,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

Prendre toutes les options (Wi-Fi 6 + décodeur TV) vous revient 10 e plus cher // Source : RED by SFR

RED propose une connexion fibre optique avec jusqu’à 500 Mo/s en téléchargement et envoi, avec le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 6 est disponible pour 7 € de plus par mois, avec 1 Go en téléchargement et 700 Mo/s en envoi. Les débits que propose RED sont suffisants pour regarder du contenu vidéo sur vos plateformes de streaming dans une excellente qualité, ou pour jouer en ligne sur votre console. Si vous faites du télétravail, RED passe par le réseau de SFR, un excellent réseau rapide et fiable.

Cette box ne comprend pas non plus de décodeur TV, mais l’Android 4K Connect TV est disponible pour 3 € de plus par mois. Enfin, une ligne téléphonique sera ouverte, avec appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays.

SFR : une Box TV inclus

Enfin, SFR propose la fibre avec son offre SFR Fibre Starter, au prix de 20,99 € par mois, avec un engagement d’un an. Passé les 12 premiers mois, l’abonnement revient au prix de 34,99 €, mais vous pourrez résilier.

L’offre spéciale du moment inclus Netflix pendant 6 mois, mais revient à bien plus cher // Source : SFR

Comme RED, l’offre SFR Fibre Starter propose une connexion fibre jusqu’à 500 Mo/s en téléchargement et envoi, avec le Wi-Fi 5. Si l’abonnement est plus cher de 2 €, c’est parce qu’il comprend la SFR Box 7 TV. C’est un décodeur TV en qualité 4K HDR, afin de profiter de services et d’applications de streaming directement sur votre téléviseur. Vous avez le choix de ne pas le prendre, mais sachez qu’avec ou sans décodeur, le prix de l’abonnement ne change pas. Une ligne téléphonique avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays est ouverte avec votre abonnement.

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Fibre, ADSL : quelle est la meilleure offre Internet fixe en 2023 ? Découvrez-le avec notre comparateur

