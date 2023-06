Une IA générative comme Midjourney peut désormais susciter un certain malaise lorsqu’elle génère des images. Depuis le 30 juin, une nouvelle option est proposée : elle permet de rajouter une touche de bizarrerie et d’étrangeté aux visuels.

Une nouvelle commande vient d’apparaître sur Midjourney, ce vendredi 30 juin. Qualifiée d’expérimentale par le laboratoire américain derrière ce projet, elle permet d’ajouter une ambiance bizarre, étrange aux images générées. Il suffit d’ajouter la consigne « –weird » à son prompt pour activer le paramètre. Ce paramètre peut être accentué de 0 à 3 000.

Donner une touche étrange aux images de Midjourney

« Cette commande donne à vos images un aspect plus étrange », indique l’équipe dans ses notes de mise à jour, qui précise qu’elle pourrait évoluer dans le temps et qu’elle n’est pas stable. « Ce qui est bizarre peut changer avec le temps », prévient Midjourney. On a testé le paramètre avec un même prompt, en augmentant le degré d’étrangeté au fur et à mesure.

Le prompt est le suivant : a red panda sitting on a rock, close up, realistic –s 750 –aspect 3:2

Les degrés d’étrangeté sont réglés à 100, 400, 700, 1 000, 2 000 et 3 000. Comme il s’agit d’un paramètre expérimental, certaines images suggérées peuvent ne pas sembler bizarres — en tout cas, pas comme vous le souhaiteriez. Il vaudra parfois relancer la génération d’images ou ajuster votre prompt. Cette commande arrive dans la foulée de la sortie de Midjourney v5.2.

Le prompt de base, sans paramètre weird. // Source : Numerama avec Midjourney

Au niveau 100. Tout va bien. On est proche de la première image. // Source : Numerama avec Midjourney

À 400, ça commence à bouger. L’image 2 et 4 sont curieuses. Source : Numerama avec Midjourney

Au niveau 700, les trois premières images sont les plus surprenantes. // Source : Numerama avec Midjourney

Il va pas bien le deuxième panda roux. On est à 1 000. // Source : Numerama avec Midjourney

À 2 000, la 3e image est la plus louche. // Source : Numerama avec Midjourney

Et une fois qu’on se cale à 3 000. // Source : Numerama avec Midjourney

