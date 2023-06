Midjourney v5.2 ajoute une option pour analyser chaque prompt et proposer des optimisations. Cependant, les prompts raccourcis peuvent être très différents du résultat recherché.

L’utilisation de Midjourney tourne autour du prompt, c’est-à-dire cette instruction que l’on tape dans Midjourney pour dire à l’IA générative ce que l’on veut. Pour qui a déjà testé l’outil, l’impression est qu’il faut souvent donner beaucoup de détails dans la commande, afin de bien cadrer le travail de l’intelligence artificielle. Avec parfois, des descriptions à n’en plus finir.

Midjourney v5.2 apporte justement un utilitaire pour rationaliser le texte que vous tapez. C’est l’un des changements de cette nouvelle version, déployée depuis le 22 juin. Autre nouveauté remarquable : le paramètre de zoom arrière, qui a pour effet de construire un décor autour d’une image. Il y a même une astuce pour orienter le travail de Midjourney, en changeant le prompt à la volée.

Un outil pour réduire la taille du prompt

Cet outil est une commande appelée « /shorten » (à utiliser sur Discord, sans les guillemets). Cette instruction analyse le prompt en barrant les termes qui ne sont pas jugés essentiels et en mettant en gras les mots-clés essentiels. Une fois ce travail fait, Midjourney propose quatre prompts plus ou moins raccourcis, selon le degré d’écrémage que vous visez.

Un exemple avec un prompt que l’on avait utilisé : « charismatic hellish gigantic dinosaurs, melting in each others taller than mountains, in the style of a heavy metal music album coverart by Dan Seagrave, Parasaurolophus, growling to the sky, intricate details, bright colors, fluo shades, oil painting, surreal atmosphere, nightmare. »

Source : Capture d’écran

Il suffit de taper « /shorten » suivi du prompt pour obtenir une analyse :

Cinq propositions, pour un écrémage plus ou moins prononcé. // Source : Capture d’écran

Ce sont évidemment des suggestions, dont l’utilisation ne garantit pas que vous aurez ce que vous voudrez. Notez que plus le prompt est court, moins l’IA aura d’indice pour orienter son travail et partira sur autre chose. Il faudra trouver un équilibre. Par ailleurs, vous pouvez prendre un prompt raccourci pour le compléter, avec d’autres termes ou en remettant ceux effacés.

Voici un exemple avec un prompt raccourci et personnalisé :

Les visuels sont assez proches des premiers rendus. // Source : Capture d’écran

Un autre exemple avec la première proposition de prompt raccourci :

On quitte progressivement le monde du heavy metal. // Source : Capture d’écran

Et enfin l’exemple avec le prompt le plus basique :

Là, c’est vraiment trop différent. // Source : Capture d’écran

