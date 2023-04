[Deal du Jour] Maintenant que les chargeurs n’accompagnent plus les iPhone dans leur boîte, il faut se les procurer indépendamment. Ça tombe bien, le chargeur officiel de 20 W est en ce moment à moins de 20 euros chez Boulanger.

C’est quoi, la promotion sur ce chargeur d’Apple ?

Le chargeur secteur USB-C 20W d’Apple est vendu 25 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 19,99 € chez Boulanger.

C’est quoi, ce chargeur 20W ?

L’adaptateur secteur USB-C d’Apple est compatible avec n’importe quel appareil USB‑C. Il délivre seulement une puissance de 20 W, mais s’avère efficace pour recharger votre iPhone ou iPad rapidement. Apple promet de 0 à 50 % de batterie récupérée en 35 minutes de charge environ. Une promesse engagée sur la base d’un iPhone 8, mais le chargeur est parfaitement compatible avec les modèles les plus récents d’iPhone ou d’iPad, comme l’iPhone 14 par exemple. Pour ce dernier, 30 minutes de recharge suffisent effectivement à redonner 50 % de batterie.

Vous pourrez aussi recharger vos AirPods et leur boîtier de charge sans fil, ainsi qu’une Apple Watch.

Le chargeur 20W fonctionne parfaitement avec les derniers modèles d’iPhone // Source : Anthony Wonner / Numerama

Est-ce que le chargeur d’Apple est une bonne affaire à moins de 20 € ?

Cinq euros de moins, ce n’est certes pas grand-chose, mais si vous achetez souvent des accessoires Apple, c’est une réduction toujours appréciable. Le design du chargeur est classique et en adéquation avec la marque à la pomme. Il est petit et pratique à transporter grâce à son format compact, et sa charge est plus rapide qu’avec un chargeur classique. Un indispensable à moins de 20 €.

