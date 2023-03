[Deal du Jour] Le disque dur interne 870 QVO de Samsung, est un SSD fiable qui propose 8 To de stockage pour un prix vraiment compétitif. Alors que les SSD interne et externe de 1 To sont souvent en promotion, les réductions sur les plus grosses capacités ne sont pas aussi courantes. En ce moment, le 870 QVO de Samsung est à son prix le plus bas.

C’est quoi, la promotion sur le SSD interne de Samsung

Le SSD interne Samsung 870 QVO d’une capacité de 8 To est vendu 799 € à sa sortie. Il est généralement trouvable autour de 600 € et est actuellement proposé sur Amazon au prix de 431 €.

C’est quoi, le SSD interne 870 QVO de Samsung ?

Il existe plusieurs modèles de SSD 870 QVO, avec plusieurs capacités de stockage, de 1 To à 8 To. Le SSD ici en promotion vient avec 8 To de stockage. Il convient parfaitement à celles et ceux qui cherchent un SSD interne dans le cadre professionnel, pour conserver une quantité importante de fichiers. D’une taille standard de 2,5 pouces, il s’installe facilement dans un PC fixe ou portable. Si vous n’avez jamais fait la manipulation avant, suivez nos conseils pour installer un SSD interne. Le 870 QVO offre de plus des vitesses de transfert jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. La technologie TurboWrite, censée accélérer les vitesses d’écriture, n’est pas vraiment une révolution puisque les performances sont similaires à la précédente série de SSD de Samsung.

Le logiciel de gestion Samsung Magician accompagne le 870 QVO. Son interface est intuitive et dans l’ensemble plutôt lisible. Vous y trouverez les outils classiques pour gérer et paramétrer votre disque, ainsi que toutes les informations importantes concernant votre SSD. Un utilitaire est présent afin de mesurer les performances. Vous pourrez procéder à un effacement sécurisé des données, ou activer leur protection.

Ce SSD interne 8 To de Samsung est-il une bonne affaire ?

Moins de 450 € pour un SSD avec une si grosse capacité de stockage, c’est une excellente affaire. Ne vous attendez pas à des vitesses incroyables avec le 870 QVO, le cache SLC peut vite saturer et réduire les débits de moitié. Néanmoins, les performances sont bonnes, y compris pour les joueuses et les joueurs qui souhaitent profiter de leur configuration gaming. En effet, le SSD de Samsung vous fera profiter de chargements et téléchargements rapides. Idéal pour l’arrivée prochaine de Diablo IV.

