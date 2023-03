Le patron de TikTok, Shou Zi Chew, est auditionné le 23 mars par les parlementaires américains. Il va devoir les persuader que l’application ne présente pas un danger pour les États-Unis.

Par rapport aux autres grands patrons de la tech, il n’est pas encore très connu. Son audition ce jour va possiblement changer les choses. Shou Zi Chew, le PDG de TikTok, est effectivement interrogé ce jeudi 23 mars 2023 par le Congrès américain, et le sort de l’application outre-Atlantique va peut-être se jouer pendant l’audition.

TikTok n’est plus vraiment en odeur de sainteté aux États-Unis, bien qu’utilisée par 150 millions d’Américains. Les autorités se méfient, en effet, de plus en plus des liens entre TikTok et la Chine. L’app est possédée par ByteDance, une entreprise chinoise et il existe de plus en plus de doutes sur la sécurité des données des utilisateurs.

TikTok pourrait-elle être interdite aux États-Unis ? La réponse viendra peut-être pendant l’audition.

Shou Zi Chew, le PDG de TikTok. // Source : YouTube / Bloomberg

Comment suivre l’audition au congrès de Shou Zi Chew ?

Quand : L’audition commencera à 15h, heure de Paris, le 23 mars 2023.

L’audition commencera à 15h, heure de Paris, le 23 mars 2023. Comment : L’audition sera rediffusée en direct sur le site du Commité du commerce et de l’énergie. Une vidéo YouTube, que vous pouvez trouver ci-dessous, retransmettra les évènements.

L’audition devrait durer au moins plusieurs heures, même s’il n’y a pas officiellement une heure de fin annoncée pour l’audition.

Shou Zi Chew sera interrogé sur de nombreux sujets, tels que l’emploi d’algorithmes et l’utilisation des données par l’entreprise, mais surtout sur l’accès à ces dernières du gouvernement chinois. C’est essentiellement le lien entre TikTok et les autorités chinoises qui inquiète les parlementaires.

« Les capacités de surveillance de TikTok et ses pratiques demandent un examen de ses liens avec le Parti communiste chinois (PCC) », précise d’ailleurs le comité dans un communiqué de presse. « Bien que TikTok ait déclaré à de nombreuses reprises qu’il ne partage pas les données des utilisateurs américains avec le PCC, entre 2014 et 2017, le PCC a adopté plusieurs lois obligeant toutes les entreprises chinoises à laisser les membres du parti accéder aux données des utilisateurs. »

« Les Américains ont le droit de savoir si leur vie privée est menacée, et si leurs données sont manipulées par ByteDance », indique le comité. La réponse leur sera peut-être apportée dans l’après-midi.

