[Deal du jour] Si vous n’osez pas faire vos premiers pas dans la domotique, commencer par l’éclairage connecté est souvent la bonne marche à suivre. Philips propose une gamme d’ampoules connectées, faciles à installer et à utiliser, baptisée Hue. Le site Rue Du Commerce propose justement une promotion sur le kit de démarrage Philips Hue, comprenant trois ampoules Hue E27 et le pont de connexion.

C’est quoi, la promotion sur ce kit Philips Hue ?

Rue Du Commerce propose une réduction sur le pack de démarrage White & Color Ambiance de Philips Hue. Habituellement vendu 179,99 €, il est en ce moment au prix à 109,99 €. Notez que les frais de livraison sont de 3,99 €.

C’est quoi exactement, ce pack d’ampoules connectées Philips ?

Philips Hue est une référence sur le marché de l’éclairage connecté. Pour celles et ceux qui souhaitent démarrer dans la domotique, l’éclairage de vos pièces est une excellente manière de se lancer. Simple à prendre en main, la gamme Hue est complète et Philips à la bonne idée de proposer des kits de démarrage pensés pour débuter. Le pack proposé par Rue Du Commerce réunit justement l’essentiel, avec trois ampoules E27, lumière blanche ou colorée, et le pont de connexion indispensable au bon fonctionnement de l’ensemble.

La gamme d’ampoules connectées proposée par Philips est rapide à configurer. Prêtes à l’emploi, il vous suffit de relier les ampoules et le pont pour en profiter. Pour cela, vissez les ampoules dans vos luminaires, branchez votre pont de connexion et connectez-le à votre routeur Wi-Fi. Via l’application Philips Hue, qui fonctionne sur iOS et Android, vous n’aurez plus qu’à trouver le pont et vos ampoules Hue, puis commencer à utiliser et à configurer votre éclairage.

Si vous avez un téléviseur Philips avec Ambilight, les ampoules Hue seront synchronisées avec l’image // Source : Philips

Est-ce que ce kit Hue est une bonne affaire ?

Nous recommandons souvent les kits de démarrage Philips Hue lorsqu’ils sont en promotion, et ce n’est pas pour rien. Moins de 110 € pour trois ampoules et le pont de connexion, c’est une bonne affaire. Si toutefois vous souhaitez comparer avec d’autres marques, consultez notre guide des ampoules connectées. L’application dédiée est ergonomique et intuitive, et vous permet de gérer vos ampoules via votre téléphone. Vous pouvez changer à loisir l’intensité ou bien la couleur de l’éclairage, afin de créer l’ambiance lumineuse de votre choix. L’application ergonomique et intuitive dédiée vous permet de gérer vos ampoules via votre téléphone. Vous pouvez changer à loisir l’intensité ou bien la couleur de l’éclairage, pour créer l’ambiance lumineuse de votre choix.

Domotique oblige, les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon fonctionnent avec la gamme Hue. Ils vous permettent de contrôler l’éclairage au son de votre voix, grâce au pont de connexion. « Éteint toutes les lampes », « active la couleur bleue dans le salon » ou encore « baisse l’intensité de la lampe » sont certaines des commandes vocales possibles. Et si ce premier pas dans la domotique vous plaît, sachez que l’application Hue vous permet de contrôler jusqu’à 50 lampes intelligentes. Vous pourrez ainsi rajouter un ou plusieurs ponts et des ampoules pour agrandir votre éclairage connecté.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.