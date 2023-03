Midjourney V5 est disponible dans une version expérimentale. Des paramètres particuliers sont mis en avant par le laboratoire pour cette génération.

Midjourney, le système d’intelligence artificielle spécialisé dans la génération d’image, vient d’évoluer. Depuis la mi-mars, une nouvelle version est disponible à l’essai : Midjourney version 5 (V5). Il ne s’agit pas encore de la mouture définitive du modèle, mais d’une branche expérimentale. Elle peut néanmoins être activée dès maintenant sur Discord, si vous avez un abonnement.

Midjourney V5 constitue un saut en avant spectaculaire. Certains obstacles que les précédents modèles n’arrivaient pas à franchir correctement, comme la modélisation des mains avec le bon nombre de doigts, sont maintenant mieux enjambés. Que ce soit sur Twitter ou sur Reddit, les exemples de nouvelles créations, grâce à des « prompts » bien choisis, sont sublimes.

En accompagnant la sortie de cette pré-version, Midjourney a listé une partie des avancées avec ce modèle génératif : une qualité d’image en hausse, des textures mieux intégrées, des détails accrus et plus justes, moins de génération de texte dans les images, des propositions plus variées, des styles plus étendus et ainsi de suite. Sur bien des aspects, Midjourney V5 fait mieux.

Mais le laboratoire derrière la plateforme n’avait pas mentionné sur Twitter les commandes particulières à retenir avec cette version 5. Il faut se rendre sur Reddit pour voir une publication officielle du labo et découvrir les paramètres qui sont liés spécifiquement à cette nouvelle génération. Ces paramètres sont au nombre de trois : tile, iw et ar.

Les commandes à retenir pour ses prompts sur Midjourney V5

Ces paramètres ne sont pas nécessairement nouveaux. Certains existent déjà, mais reposaient jusqu’à présent sur une plage de réglages plus limitée (tel ar). D’autres pouvaient être appelés de manière expérimentale (comme tile). Par ailleurs, il existe bien d’autres méthodes pour orienter le travail de Midjourney sur un prompt. Elles sont listées dans la documentation du labo.

Générer un motif avec Midjourney

L’argument « –tile », encore expérimental, génère des motifs qui se répètent dans une image, de manière continue. C’est utile pour du tissu, du papier peint ou des textures, selon Midjourney. Tile est présent dans les versions 3 et 5 de Midjourney. Nous avons un guide expliquant comment générer des motifs qui se répètent avec Midjourney.

Un exemple de commande pourrait être « /imagine votre_instruction –v 5 –tile » (sans les guillemets et en respectant bien les espaces et les tirets)

Un exemple de rendu avec la commande tile, pour forcer la répétition de la fleur. // Source : Numerama avec Midjourney

Changer le ratio d’image sur Midjourney

L’instruction « –ar » sert à demander un ratio d’image particulier, par exemple « –ar 3:2 » génère un rendu avec les dimensions d’une photographie classique. Il en existe d’autres : 1:1, 4:7, 2:3, 4:5, 5:4 et 7:4. La commande est expérimentale, fait savoir Midjourney, et permet de viser des ratios plus grands que 2:1. Le labo précise à tout hasard que le rendu peut être hasardeux.

Un exemple d’instruction pourrait être « /imagine votre_instruction –v 5 –ar 7:4 »

Les formats couramment gérés par Midjourney. // Source : Midjourney

Ajuster le poids des images et du texte dans ses prompts

La commande « –iw » définit le poids que vous donnez à une image (weighing image) dans votre prompt, par rapport au texte. Il est possible de combiner une image (instruction visuelle), du texte (instruction écrite) et des paramètres (comme tile et ar) pour générer un visuel. La commande –iw permet de dire si vous voulez donner la priorité à l’image et jusqu’à quel point.

Par défaut, la valeur est fixée à 0,25 (« –iw 0.25 »). Pour ajuster la pondération, vous pouvez aller de -10 000 à 10 000. Plus vous utilisez une valeur négative élevée, moins Midjourney accordera de l’importance à l’image que vous lui envoyez, par rapport au texte. Plus vous optez pour une valeur positive haute, plus le visuel prendra de l’importance sur le reste.

Un exemple d’instruction pourrait être « /imagine votre_lien votre_instruction –iw 25 ». Vous pouvez ajouter plusieurs liens.

