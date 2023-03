[Deal du Jour] La souris filaire gaming M65 RGB Ultra de Corsair est une souris haut de gamme conçue pour les jeux vidéo et adaptés aux FPS. Les caractéristiques de cette souris, ses nombreuses personnalisations, et la possibilité de régler son poids, en font une souris adaptée à tout type de joueuses et de joueurs. Elle est actuellement en promotion sous les 60 €.

C’est quoi, la promotion sur cette souris gaming de Corsair ?

La souris M65 RGB Ultra de Corsair est vendu généralement autour de 80 €. Elle est proposée en ce moment sur Amazon au prix de 54,99 €.

C’est quoi, cette souris M65 RGB Ultra de Corsair en promo ?

Bien que la M65 RGB Ultra soit un peu courte, sa prise en main est excellente et elle s’adapte parfaitement à votre paume. Le poignet sera sollicité par les va-et-vient, mais les boutons, facilement atteignables, rendent l’utilisation agréable. La plupart des clics sont d’ailleurs bien placés. Les plus grosses mains pourront presser accidentellement quelques boutons présents sur le côté de la souris, mais une fois la taille de cette dernière appréhendée, l’utilisation se fait plus intuitive. Côté finition et design, la sensation de robustesse qui se dégage du châssis en aluminium de la M65 est plaisante. Le design quant à lui est connoté gaming et plutôt élégant, et les effets lumineux sont paramétrables. Notez cependant que cette souris de Corsaire n’est pas pensée pour une utilisation de la main gauche.

Afin d’améliorer son ergonomie, le poids de la M65 est réglable. Son poids de base de 97 g peut monter jusqu’à 115 g avec les poids inclus. La différence est telle que la souris, plus lourde, possède une meilleure inertie et convient mieux pour certains types de jeux. À vous de gérer au mieux les poids afin d’utiliser les performances de la M65 du mieux possible. Enfin, ses 8 boutons programmables sont précis et conçus pour durer dans le temps.

Plusieurs poids peuvent se rajouter à la M65 Ultra // Source : Corsair

À ce prix, cette souris est-elle intéressante ?

Si vous cherchez une très bonne souris gaming filaire efficace, moins de 55 €, c’est un excellent prix. La M65 Ultra associe la technologie Quickstrike aux switchs optiques, afin d’assurer des temps de réponse ultrarapides. La distance plus courte accélère les clics pour une meilleure réactivité. Le capteur optique Marksman assure un suivi précis avec la possibilité de régler la sensibilité par paliers d’1 DPI. Elle permet jusqu’à 50 G d’accélération. Le capteur optique d’une vitesse de 26 000 DPI est performant. Un tapis de souris est tout de même de rigueur pour maximiser les performances de la M65.

Des mouvements d’inclinaison sont programmables. Vous pourrez mapper des actions, comme recharger votre arme, avec un simple mouvement de souris. Enfin, le logiciel Corsair iCue accompagne cette souris gaming. Vous pourrez ajuster les DPI à votre convenance, personnaliser les macros, mapper les boutons ou encore synchroniser l’éclairage.

Pour utiliser votre souris gaming

👉 On vous aide à monter votre PC gaming

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.