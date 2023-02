[Deal du Jour] Marre de votre aspirateur traineau ? Dyson, marque reconnue dans l’équipement ménager, propose des aspirateurs balai puissants et maniables pour l’entretien de son appartement ou de sa maison. Bien que ses aspirateurs soient performants, leur prix reste cependant élevé. La promo sur l’aspirateur V8 Origin de Dyson le rend plus accessible avec un rapport qualité prix vraiment intéressant.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson V8 ?

L’aspirateur balai sans fil V8 Origin de Dyson est vendu habituellement 329,99 €. Il est en ce moment sur Cdiscount au prix de 279,99 €.

C’est quoi, cet aspirateur balai Dyson à l’excellent rapport qualité prix ?

Le Dyson V8 Origin n’est pas le modèle le plus récent de la gamme d’aspirateurs de Dyson, mais sa maniabilité et sa puissance d’aspiration en font encore un excellent aspirateur balai. Son poids de seulement 2,5 kg et sa prise en main facilitent la manipulation. Contrairement à des modèles plus haut de gamme, il reste agréable à manier, même après plusieurs minutes de ménage. De plus, il se transforme facilement en aspirateur à main, pour une meilleure ergonomie dans les coins difficiles d’accès, ou en hauteur.

Ce n’est certes pas le plus puissant des aspirateurs balai de la marque, mais le V8 Origin possède un bon niveau d’aspiration, grâce à son moteur aux 110 000 tours/minute. Quatorze cyclones produisent une force centrifuge pour capturer la poussière, normalement sans baisse de régime au fur et à mesure de l’aspiration. Dans les faits, après 30 minutes de ménage, le V8 Origin commencera à s’essouffler un peu, surtout si son collecteur est plein. Il vous suffira de basculer en mode Max pour terminer vos tâches ménagères, si toutefois il reste assez de batterie.

Le V8 Origin se transforme rapidement en aspirateur à main // Source : Dyson

La promo sur l’aspirateur Dyson V8 est-elle une bonne affaire ?

À moins de 280 €, c’est une excellente affaire si vous recherchez un aspirateur balai efficace et relativement simple à utiliser. Le V8 Origin s’accompagne de la brosse Motorbar. Cette dernière est particulièrement douée pour aspirer les poils d’animaux sans les emmêler, et ce, quel que soit le type de sols. Soyez tout de même vigilant à bien nettoyer la brosse, car les poils d’animaux peuvent facilement rester accrochés et vous risquez de perdre en efficacité. D’ailleurs, niveau nettoyage, le vidage du collecteur se fait sans contact avec les poussières, à l’aide d’un simple levier à tirer afin d’évacuer la saleté. Bien sûr, il faudra tout de même laver régulièrement les accessoires et le bac.

Niveau autonomie enfin, comptez 40 minutes d’aspiration en mode normale. Le mode Max cité plus haut tiendra moins de 10 minutes. Pour recharger le V8 Origin, il suffit de l’accrocher à sa station murale.

