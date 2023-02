Pendant quelques jours seulement, Lenovo affiche de belles remises sur sa gamme de PC ThinkPad. C’est l’occasion de s’offrir la qualité et la robustesse de cette marque et de profiter en prime de l’un des services après-vente les plus complets et réactifs du marché.

Inaugurée il y a 30 ans par IBM, la gamme de PC portables ThinkPad est devenue emblématique : un châssis angulaire tout en noir et rouge et une robustesse à toute épreuve. Même la Nasa a succombé et a décidé d’équiper ses stations spatiales en ThinkPad.

Bien que cette gamme de PC portables soit saluée pour sa solidité à toute épreuve, Lenovo propose en complément un service de garantie premium. Le fabricant s’engage à faire intervenir un réparateur sous un jour ouvré et à vous prêter un ordinateur de remplacement en cas de panne majeure.

Jusqu’au 27 février seulement, Lenovo vous permet de vous offrir l’un de ces modèles iconiques à prix réduit. Le ThinkPad T14 Gen 2 est alors disponible à partir de 929 euros au lieu de 1 632 euros, soit une belle remise de 43 %.

ThinkPad T14 Gen 2 : petit, mais costaud

Si les ThinkPad existent depuis le début des années 90, ils ont conservé à travers le temps leur design emblématique, marqué par un châssis relativement carré, symbole de sa solidité, et une dominance de noire ponctuée de rouge. En dépit de sa finesse (1,79 cm d’épaisseur) et de sa légèreté (1,47 kg), le ThinkPad T14 Gen 2 dispose d’une résistance à toute épreuve.

La poussière, les chutes et les déversements de liquides ne l’atteignent pas. Même les plus distraits et les plus maladroits n’ont plus de soucis à se faire sur ce point.

Les PC portables ThinkPad de Lenovo allient polyvalence, compacité et robustesse. // Source : Lenovo.

S’il est solide, le ThinkPad T14 Gen 2 est aussi très pratique au quotidien avec son écran IPS FHD+ de 14 pouces inclinable à 180 degrés et son clavier rétro-éclairé. Celui-ci est en plus équipé d’un lecteur d’empreinte digitale, un outil idéal pour déverrouiller rapidement sa session Windows 11 Pro. Et bien que ce PC portable soit compact, il abrite toutes les connectiques les plus indispensables, dont :

2 ports USB-A 3.1 Gen 1 ;

2 ports USB-C Thunderbolt 3 ;

1 port HDMI 2.0 ;

1 port Ethernet RJ45 ;

1 lecteur de carte microSD ;

1 prise casque / microphone.

Une telle configuration est assez rare sur les PC ultra-mobiles. Le reste de la fiche technique est également aboutie avec un processeur Intel Core i5 de 11ᵉ génération épaulé par 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go pour stocker sereinement tous ses fichiers et une batterie de 50 Wh supportant la charge rapide 65 W. Petit bonus appréciable pour tous ceux qui aiment regarder des vidéos en streaming : la connectivité Wi-Fi 6E, gage d’une faible latence (sous réserve d’avoir une box internet compatible).

Et, puisque la sécurité de vos données est importante, qu’il s’agisse de vos photos de vacances ou de documents de travail confidentiels, le ThinkPad T14 Gen 2 embarque en plus une puce TPM 2.0. Celle-ci est chargée de chiffrer automatiquement tout le contenu de votre disque dur et, avec l’appui de Bitlocker intégré nativement à Windows Pro, d’en bloquer l’accès lorsque votre session Windows est fermée.

Adapté aussi bien aux professionnels, aux étudiants, qu’aux utilisateurs occasionnels, le ThinkPad T14 Gen 2 est disponible, jusqu’au 27 février seulement, à partir de 929 euros au lieu de 1 632 euros.

Une garantie premium

Si le ThinkPad T14 Gen 2 mise avant tout sur sa robustesse et sur la sécurité de vos données, Lenovo va encore plus loin pour renforcer votre sérénité au quotidien. Pour accompagner son ordinateur, le constructeur propose plusieurs types de garanties, dont une standard et une Premier.

L’offre support Premier de Lenovo. // Source : Lenovo.

Avec l’offre standard, en cas de panne ou de dysfonctionnement du ThinkPad T14 Gen 2 dans les 3 ans qui suivent son achat, lorsque vous contactez le SAV, vous êtes classiquement mis en relation avec un centre d’appel. Vous devez ensuite envoyer votre PC à l’un des ateliers Lenovo pour le faire réparer. Une telle procédure peut prendre du temps et s’avérer contraignante, surtout si vous utilisez votre PC à titre professionnel.

Avec l’offre Premier, disponible pour seulement 20 euros de plus, vous accédez à un interlocuteur unique au SAV et Lenovo s’engage à faire intervenir un technicien à domicile dès le lendemain (ou le premier jour ouvré suivant la demande). Si le problème ne peut pas être résolu immédiatement, le constructeur vous prête un PC le temps que le vôtre soit réparé.

La garantie Premier est valable 3 ans, mais il est possible de l’étendre à 4 ans. Avec ce niveau de garantie maximal, le ThinkPad T14 Gen 2 est alors proposé à 999 euros.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.