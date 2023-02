Pour une raison étrange, Microsoft a choisi de ne pas diffuser en direct sa conférence de presse du 7 février dédiée à l’intelligence artificielle. Mais la vidéo a été publiée sur YouTube le lendemain.

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI est l’un des plus excitants de ces dernières années. En annonçant intégrer l’intelligence artificielle générative ChatGPT à Bing, son moteur de recherche concurrent de Google, Microsoft a la possibilité d’initier une véritable révolution sur Internet. Le géant des logiciels, qui revendique clairement avoir l’intention de chasser Google, peut radicalement changer la manière dont s’effectuent les recherches en ligne. Le nouveau Bing, actuellement en test, compare le contenu de plusieurs sites pour vous proposer sa propre réponse, tout en ayant la capacité d’inventer des choses (des lettres, des tutoriels, des recettes, des guides d’achat, des itinéraires de voyage…). C’est assez révolutionnaire et terrifiant pour les milliers de sites qui pourraient perdre toute leur audience.

Le nouveau Bing a été annoncé le 7 février durant une conférence de presse orchestrée par Satya Nadella, le patron de Microsoft. Problème, personne n’a pu la voir (à l’exception des journalistes américains conviés à Redmond, le siège de Microsoft).

En effectuant des recherches sur le nouveau Bing, Numerama s’est rendu compte qu’une rediffusion de la conférence avait été discrètement mise en ligne sur YouTube le 8 février :

Bing peut-il enfin tuer Google ?

Nous n’avons pas encore pu essayer le nouveau Bing, mais les premiers essais disponibles en ligne sont impressionnants (tout comme les démonstrations réalisées pendant la conférence). Bing est capable de générer du contenu et de synthétiser ce qui se dit sur Internet, y compris l’actualité, sans que l’on ait besoin de cliquer sur le moindre lien externe. En l’état, le nouveau Bing semble avoir une avance folle sur Google.

Évidemment, Google ne compte pas se laisser faire. La veille de la conférence de Microsoft, le géant du web a annoncé Bard, sa propre intelligence artificielle générative. Cependant, Google dit vouloir annoncer plus prudemment. Sans doute pour ne pas faire de mal à son business actuel, qui lui rapporte énormément d’argent.

Microsoft a-t-il enfin la possibilité de détrôner Google ? Les prochains mois s’annoncent passionnants, alors que le monde est entré dans une guerre de l’IA.

