Un concours de photo organisé par des professionnels a été gagné par une intelligence artificielle. La victoire rouvre le débat houleux de l’impact des IA génératrices d’images dans le monde de l’art, quelques mois après un évènement similaire.

Toutes les semaines, le compte Instagram de Digidirect, un important magasin australien spécialisé dans la photographie, organise un concours de photos. Le 1er février 2023, le cliché gagnant pour le thème « Summer » était partagé sur le compte, avec un simple message de la part de Digidirect félicitant Jane Eykes, la photographe. Pourtant, la photo, qui montre de haut une énorme vague accompagnée d’une lumière orange de soleil couchant, n’en est pas tout à fait une : elle a été créée par une intelligence artificielle.

La nouvelle, repérée le 7 février par un média australien spécialisé dans la photographie, est passée globalement inaperçue jusqu’à présent. Pourtant, elle a créé un vrai débat sur Instagram, qui fait également écho à un mouvement bien plus large contre l’utilisation des intelligences artificielles de génération d’images.

Une photo créée par intelligence artificielle

L’image a été créée par Absolutely AI, une entreprise australienne spécialisée dans la création d’images, qui a avoué la supercherie dans un commentaire sous l’annonce de sa victoire. « Nous avouons tout. Il s’agit d’une image générée par une intelligence artificielle, que nous avons inscrite au concours pour faire un test. Nous arrivons à un tournant dans l’intelligence artificielle, et qu’une image créée par une machine puisse gagner une compétition de photo est le test ultime », estime l’entreprise. « Nous n’avons pas fait cela pour embarrasser ou humilier la communauté, mais pour prouver que nous vivons bien dans un monde nouveau ».

Un message accueilli froidement par les internautes, qui ont largement critiqué l’opération, la qualifiant de « manipulation » et de « mensonge ». Pour l’instant, Digidirect n’a pas encore commenté la situation. On ne sait donc pas si un autre gagnant sera annoncé, mais Absolutely AI a annoncé qu’elle avait remboursé la somme gagnée (un bon d’achat d’une valeur de 100 dollars australiens).

Absolutely AI, qui ne précise pas si elle a utilisé Midjourney ou Dall-E pour générer la photo, a également partagé un communiqué de presse sur son propre compte Instagram. « Nous avons fait tout cela pour passer le test ultime. Une image créée par IA peut-elle non seulement ne pas être repérée (aucune personne qui a vu la photo n’a remarqué quoi que ce soit d’anormal), mais en plus gagner un concours de photo pour expert ? La réponse est un oui retentissant. Ce n’est pas une exagération de dire que nous avons atteint le point où les machines sont désormais des artistes supérieurs aux hommes ».

Les AI ne sont pas encore au niveau des artistes

Contrairement à ce que laisse entendre Absolutely AI, il y a beaucoup à redire sur cette photo. Si elle est à première vue impressionnante, notamment grâce à ses couleurs et au reflet du soleil couchant en haut de la photo, on peut également voir de nombreuses aberrations. La forme linéaire de la vague au premier plan n’est absolument pas réaliste, tout comme le fait qu’elle se sépare en deux au niveau de la plage. La planche et le surfeur représentés au milieu sont très impersonnels, et la direction des vagues en arrière-plan n’est pas possible.

La principale qualité du cliché est sans aucun doute la lumière orangée du coucher de soleil que l’on peut voir sur la vague. « Ce n’est plus un concours de photo, c’est un concours de Lightroom [un logiciel de retouche de photos très populaire édité par Adobe, ndlr] », se plaignait ainsi un internaute sous l’annonce de la photo gagnante.

Ce n’est pas la première fois qu’une image générée par intelligence artificielle gagne un concours. En septembre 2022, une œuvre réalisée sur Midjourney avait créé la controverse après avoir remporté le Colorado State Fair — une œuvre elle-même critiqué pour ses aberrations. Depuis, de nombreux artistes ont pris la parole contre l’utilisation de ces IA, qu’ils accusent de tuer leur métier. D’autres ont porté plainte contre Stabiliy AI et Midjourney pour violation du droit d’auteur, car les IA se seraient entraînées sur leurs œuvres, sans qu’ils aient donné leur consentement. De son côté, le Livre de Poche bannit dorénavant les IA pour les images de couverture de ses livres.

Peu importe que l’on trouve des qualités ou non à la photo d’Absolutely AI, sa victoire est sûre d’alimenter encore le débat.

