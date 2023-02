Samsung vient de lancer sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les Galaxy S23. À l’occasion de leur sortie, la Fnac propose d’associer ces excellents photophones aux accessoires premium de la marque coréenne, avec à la clé jusqu’à 200 euros de remise sur les accessoires.

Présentés le 1er février par Samsung, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sont enfin disponibles. Non contents d’être les smartphones les plus haut de gamme de la marque coréenne, ils sont aussi parmi les mieux équipés du marché.

Puissance, qualité photo, large autonomie : tous les atouts d’un excellent smartphone sont réunis dans ces trois modèles. Et ce, pour le plus grand plaisir des amoureux de la photo, des gamers, et même des férus de séries en streaming.

À l’occasion de leur sortie et jusqu’au 05 mars, la Fnac vous propose de belles offres si vous accompagnez votre nouveau Samsung Galaxy S23 de Galaxy Buds 2 Pro et d’une Galaxy Watch 5 :

Jusqu’à 200 euros de remise sur les écouteurs et la montre connectée ;

100 euros de bonus reprise ;

70 euros cagnottés sur la carte d’adhérent du magasin.

De quoi s’équiper du meilleur de Samsung à petit prix.

Galaxy S23 et S23+ : du haut de gamme dans un format compact

Les Galaxy S23 et S23+ sont pensés avant tout pour ceux qui refusent d’avoir un smartphone XXL, sans pour autant faire de grands compromis sur la photo et la puissance.

Compacts et élégants, ils marquent une légère rupture avec les Galaxy S22 lancés l’année dernière et arborent un design plus unifié et minimaliste que leurs prédécesseurs. Exit, le bloc photo en aluminium, les capteurs se fondent élégamment au cœur de la coque. La résistance aux chocs a aussi été améliorée avec l’intégration d’un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et d’un cadre en aluminium particulièrement robuste.

S’ils sont beaux, les Galaxy S23 et S23+ sont aussi performants et affichent une belle autonomie de plus d’une journée selon la marque coréenne. Des prouesses qui sont permises par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, épaulée par 8 Go de mémoire vive. C’est actuellement la plus puissante du marché.

Les Samsung Galaxy S23 et S23+ // Source : Samsung

Une telle puissance est idéale pour les jeux 3D les plus gourmands, sachant qu’en prime les Galaxy S23 et S23+ profitent d’un bel écran AMOLED FHD+ de 6,1 et 6,6 pouces. Tous deux bénéficient d’un taux de rafraîchissement adaptatif oscillant automatiquement de 48 à 120 Hz en fonction de vos activités. De cette manière, l’écran offre la meilleure qualité d’affichage uniquement lorsque c’est nécessaire (jeux, vidéos), et permet alors d’économiser la batterie le reste du temps.

S’ils sont puissants, les Galaxy S23 et S23+ sont aussi de très bons photophones dotés d’un appareil photo très polyvalent, qui comprend :

Un capteur principal de 50 mégapixels renforcé par un stabilisateur optique d’image (OIS) ;

Un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle ;

Un capteur de 10 mégapixels avec un téléobjectif zoomant x3 en optique et x30 en numérique, également couplé à un OIS.

Et grâce à leur large capacité de stockage, jusqu’à 256 Go sur le modèle standard et 512 Go sur le Plus, votre créativité n’a plus à se soucier de l’espace disponible.

Les offres de lancement des Galaxy S23 et S23+ à la Fnac

Après avoir été dévoilés le 1er février par Samsung, les Galaxy S23 et S23+ sont désormais disponibles respectivement à partir de 959 et de 1 219 euros. À l’occasion de leur lancement, pour tout achat de l’un de ces deux smartphones avec une paire de Galaxy Buds 2 Pro avant le 05 mars, une remise de 50 euros est appliquée au panier.

Cette offre passe à 100 euros pour tout achat simultané d’un Galaxy S23 ou S23+ et d’une Galaxy Watch 5, ou 200 euros avec la Galaxy Watch 5 Pro.

En prime, Fnac propose un bonus de reprise de 100 euros et ajoute 70 euros sur la cagnotte de votre carte d’adhérent du magasin.

Ainsi, si vous optez pour un Galaxy S23 à 959 euros, une paire de Buds 2 Pro d’une valeur de 199,99 euros et une Galaxy Watch 5 à 299 euros, ce pack vous revient à 1 207,99 euros (hors cagnottage) au lieu de 1457,99 euros.

Galaxy S23 Ultra : l’excellence à tous les niveaux

Nouveau fleuron de Samsung, le Galaxy S23 Ultra est l’un des smartphones les mieux équipés du marché et brille principalement grâce à son volet photo. Que vous soyez amateur ou professionnel de la photo, le Galaxy S23 Ultra vous apporte tous les outils et le matériel pour réaliser de beaux clichés, même lorsque la luminosité vient à manquer.

La marque coréenne est l’une des toutes premières à proposer un énorme capteur de 200 mégapixels.

Le Galaxy S23 Ultra // Source : Samsung.

À cette configuration premium s’ajoute un capteur de 10 mégapixels associé à un téléobjectif périscope zoomant x10 en optique et jusqu’à x100 en numérique, ainsi que l’objectif ultra-grand-angle et le téléobjectif présents sur le Galaxy S23. L’appareil permet de filmer jusqu’en 8K à raison de 30 images par seconde, et avec une grande netteté grâce à un stabilisateur optique d’image qui s’avère deux fois plus large que celui du Galaxy S22 Ultra.

Et lorsque vous n’exercez pas vos talents de réalisateurs avec votre Galaxy S23 Ultra, vous pouvez regarder des vidéos en streaming sur son superbe écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces. Plutôt gamer ? Vous pourrez jouer avec une grande fluidité grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Et puisqu’il est alimenté par la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, épaulée par jusqu’à 12 Go de mémoire vive, le Galaxy S23 Ultra peut faire fonctionner tous les jeux mobile, même les plus gourmands.

Les offres de lancement du Galaxy S23 Ultra à la Fnac

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est désormais disponible à la Fnac à partir de 1 419 euros. Et jusqu’au 5 mars, une remise allant jusqu’à 200 euros est appliquée au panier si vous achetez simultanément le Galaxy S23 Ultra et :

une paire de Galaxy Buds 2 Pro (remise de 50 euros) ;

une montre Galaxy Watch 5 (remise de 100 euros) ;

une montre Galaxy Watch 5 Pro (remise de 200 euros).

S’ajoutent à cela 70 euros de cagnotte sur votre carte d’adhérent Fnac et 100 euros de bonus de reprise sur votre ancien smartphone.

