Les réseaux sociaux se sont enflammés à cause d’une rumeur, le 5 février 2023. Que sait-on vraiment de l’iPhone Ultra, qui serait « encore plus cher et plus haut de gamme » ?

Dans le secteur des nouvelles technologies, encore plus quand on parle d’Apple, les rumeurs sont courantes. Cependant, quand elles sont reprises par des comptes très populaires sur les réseaux sociaux, il est rare de ne pas les voir déformées. Un tweet publié par le compte Mediavenir, connu pour sa revue de presse pas toujours vérifiée, a fait d’une indiscrétion sur les futurs iPhone une quasi-certitude. « Apple envisage de sortir un iPhone Ultra en 2024, encore plus cher et plus haut de gamme que le Pro Max », peut-on y lire. Pourtant, il y a fort à parier que tout cet emballement est extrêmement prématuré.

Un iPhone 16 Ultra, oui et ?

Tous les dimanches, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg publie une newsletter. Spécialisé sur Apple, il y donne généralement son avis sur l’actualité de la marque, tout en dévoilant quelques scoops en avant-première. Dans son édition du 5 février, c’est lui qui a levé la voile sur la rumeur de l’iPhone UItra en 2024.

Le triple module caméra de l’iPhone 14 Pro Max. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

D’où sort cette rumeur ? Mark Gurman a remarqué une petite phrase de Tim Cook lors de la publication des résultats financiers d’Apple. Le CEO a laissé entendre que les prix pourraient encore monter dans le futur et que les clients seraient prêts à dépenser encore plus pour un iPhone. Ceci ouvre la porte à un modèle encore plus haut de gamme que l’iPhone 14 Pro Max à 1 329 euros, sans toutefois valider cette piste.

Du coup, Mark Gurman s’est demandé ce qu’Apple pourrait faire. Si la gamme iPhone 15 semble déjà validée (deux iPhone normaux + deux iPhone Pro, comme les années précédentes), le journaliste suggère à Apple un changement de formule avec l’iPhone 16 (un iPhone standard + trois iPhone Pro/Ultra). Certaines de ses sources lui ont indiqué qu’Apple explorerait cette piste, mais rien n’est à ce jour arrêté. La rumeur sur l’iPhone 16 Ultra est donc surtout le fruit d’une réflexion personnelle.

L’iPhone 15 Pro Max s’annonce Ultra

Cela veut-il dire qu’il n’y aura jamais d’iPhone Ultra ? Non, d’autant plus que cette appellation pourrait débarquer bien avant 2024.

Après la puce M1 Ultra et l’Apple Watch Ultra, certains suspectent Apple de préparer le terrain pour un iPhone 15 Ultra dès septembre 2023. Une des grosses nouveautés de la prochaine génération des iPhone serait l’introduction d’un zoom périscopique, x5 ou x10, similaire à celui du Samsung Galaxy S23 Ultra. Cependant, cette nouveauté pourrait être réservée au modèle 15 Pro Max. La logique voudrait qu’Apple change son nom pour en faire un produit plus élitiste que le 15 Pro normal, sans zoom périscopique.

L’impressionnant module caméra du Galaxy S23 Ultra pourrait inspirer le prochain iPhone. // Source : Numerama

Y aura-t-il un iPhone Ultra dès septembre ? Au niveau du nom, c’est possible. Concernant le modèle plus cher imaginé en 2024, Apple a cette possibilité s’il le souhaite. Encore faut-il avoir des choses à proposer qui justifieraient d’opter pour ce modèle plutôt qu’un Pro Max. Bref, pour l’instant, il ne s’agit que d’une rumeur très incertaine.

