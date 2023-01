[Deal du Jour] Le moniteur Asus TUF VG32VQ1BR permet de jouer de la manière la plus efficace possible. Cet écran de 32 pouces est incurvé et possède de nombreuses caractéristiques propres aux écrans gaming, afin d’optimiser les jeux auxquels vous jouez et d’en tirer le meilleur. Il devient plus abordable pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming Asus ?

Cet écran TUF VG32VQ1BR est habituellement vendu 389 €. Son-Vidéo le propose actuellement au prix de 299 €.

C’est quoi, ce moniteur Asus TUF VG32VQ1BR 32″ dédié au gaming ?

Le VG32VQ1BR est doté d’une dalle incurvée de 32 pouces. Elle offre une très bonne immersion ainsi qu’une excellente qualité d’image. L’écran bénéficie d’une définition QHD de 2560 × 1440 pixels au format 16:9. La norme HDR10 est compatible et apporte des couleurs intenses et une colorimétrie précise, ainsi que de très bons contrastes. Pour les longues sessions de jeu, un filtre anti-lumière bleue est présent afin de prévenir de la fatigue oculaire. Sachez que l’écran d’Asus est inclinable de + 15° à – 5° et orientable jusqu’à 10°.

Le VG32VQ1BR offre un temps de réponse de 1 ms couplé à un taux de rafraichissement à 165 Hz. Ce dernier est possible grâce à la technologie Extreme Low Motion Blur (ELMB), qui s’occupe de réduire les effets de flou lors du mouvement. L’image est alors extrêmement fluide, nette et détaillée, pour une meilleure réactivité pendant les parties. La technologie FreeSync permet quant à elle de synchroniser les images affichées avec celles envoyées par la carte graphique, afin de réduire les temps de latences.

Le moniteur Asus VG32VQ1BR est bien fourni en connectiques // Source : Asus

Est-ce que cet écran gaming d’Asus à moins de 300 euros est une bonne affaire ?

À moins de 300 € c’est une excellente affaire, si vous cherchez un écran efficace qui embarque les meilleures technologies dédiées au gaming. L’écran Asus VG32VQ1BR dispose d’une connectique complète avec un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 2.0 et une prise casque. En plus d’une utilisation avec un ordinateur, il est compatible avec vos consoles PS4 et PS5 ainsi que Xbox One et Xbox Series. avec les nouvelles générations de consoles, vous pourrez jouer en WQHD jusqu’à 120 FPS.

Côté audio, deux haut-parleurs de 2 W chacun sont intégrés. Le son est correct, mais n’est clairement pas à la hauteur. Afin de profiter du mieux possible de l’immersion offert par ce moniteur d’Asus, une installation sonore annexe est chaudement recommandée.

