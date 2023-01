Il y aura 9 jeux vidéo offerts aux abonnés Prime Gaming en février 2023. Amazon a modifié la manière de les obtenir.

Il est temps de découvrir les jeux qui seront offerts aux abonnés Amazon Prime en février 2023. La multinationale a d’ailleurs modifié — un peu — la manière de les obtenir. Concrètement, on ne pourra pas tout télécharger le même jour, les différentes productions étant proposées selon un calendrier établi, tout au long du mois.

Ce schéma de distribution suit finalement celui des plateformes de SVOD, qui accompagnent les abonnés avec des nouveautés toutes les semaines. Ce n’est pas plus mal. En février 2023, on pourra donc récupérer neuf jeux grâce à son abonnement Amazon Prime Gaming.

Amazon Prime Gaming en février 2023. // Source : Amazon

Les 9 jeux offerts en février 2023 sur Prime Gaming

2 février : The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition

The Elder Scrolls est une saga de RPG culte, et Morrowind est le troisième opus. Attention, vous n’y compterez pas vos heures…

2 février : Onsen Master

Connaissez-vous les Onsen, ces lieux reposants articulés autour de sources thermales ? Dans ce jeu vidéo, il faudra apprendre à les gérer.

9 février : Aerial_Knight’s Never Yield

Il faudra apprendre à survivre dans un Détroit futuriste, avec une bande son particulièrement inspirée.

9 février : Divine Knockout

Des Dieux mignons s’affrontent dans des combats dantesques. Pourquoi pas.

16 février : One Hand Clapping

Dans One Hand Clapping, il est possible de résoudre des énigmes en chantant. The Voice, mais sans les chaises qui se retournent.

16 février : BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad

Ce jeu se définit comme un brawler-shooter-slasher… Bref, ça tabasse.

23 février : Space Crew: Legendary Edition

« En tant que capitaine du vaisseau de l’United Defense Force, les joueurs doivent recruter et entraîner leur équipage afin de défendre la Terre des armées d’extraterrestres et des cyborgs. »

23 février : Tunche

Saurez-vous rétablir la paix dans une forêt tropicale Amazonienne ? Notez qu’il est possible d’y jouer à plusieurs, avec des personnages aux capacités uniques.

23 février : Space Warlord Organ Trading Simulator

On vous laisse juger le pitch du jeu, qui consiste à participer à un trafic d’organes.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.