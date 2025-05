Lecture Zen Résumer l'article

Duolingo va changer de mécanique, en abandonnant les cœurs sur son application. Le système de l’énergie va les remplacer.

Il ne vous reste plus qu’un seul cœur, à mi-chemin de votre leçon d’italien : quel utilisateur ou quelle utilisatrice de Duolingo n’a jamais vécu ce moment de tension, ou tout peut basculer, car à la moindre erreur la leçon sera perdue ? Ces cœurs, ce sont les fameuses vies, au nombre de cinq, pour les personnes utilisant la version gratuite. Mais bientôt, tout va changer.

Comme l’a appris The Verge, le 12 mai 2025, Duolingo va abandonner ce système de vies sous forme de cœurs. En fait, il va surtout être remplacé par une nouvelle mécanique.

L’énergie arrive sur Duolingo

Le nouveau système est basé sur de l’énergie — une batterie. Quand elle est totalement pleine, sa valeur est de 25. En cas d’erreur, vous perdez une unité d’énergie. Sauf que vous en regagnez constamment au fil des leçons, à la fois de manière aléatoire et à travers vos accomplissements (et toujours en regardant des pubs). Un système qui apparaît plus fluide.

Sur le papier, cela semble aussi beaucoup plus facile d’aller au bout des leçons et d’en enchaîner. Moses Wayne, ingénieur logiciel chez Duolingo, estime auprès de The Verge que cette mécanique est moins punitive en cas d’erreurs, et qu’elle sera plus propice à « vous récompenser pour vos bons résultats ». Avec pour objectif de « gamifier » encore davantage l’application — la mécanique se veut plus engageante et donc, forcément, pousse à rester sur l’app plus longtemps.

Le système d’énergie bientôt mis en place. // Source : Duolingo

En revanche, comme avant, ce système ne s’appliquera pas aux abonnés : pour eux, l’énergie sera illimitée.

Duolingo n’a pas communiqué pour l’instant sur les délais précis pour la mise à jour qui inclura ce changement majeur. Pour la version iOS, cela interviendra dans les prochaines semaines. Pour la version Android, plus tard dans l’année.

C’est un nouveau changement majeur pour Duolingo, qui a aussi ajouté de nombreuses nouvelles leçons récemment (comme le coréen en français, ou encore les échecs). Dans le même temps, l’entreprise a été sous le feu de vives critiques en décidant d’adopter une stratégie « AI-first », en se débarrassant alors de la plupart de ses traducteurs. La création de nouveaux contenus est désormais surtout alimentée par des intelligences artificielles, plutôt que par des humains.

