[Deal du jour] Le téléviseur, qui permet de projeter également une œuvre d’art, The Frame est en ce moment en promo pour les soldes d’hiver. Une bonne occasion pour changer de télé et opter pour un TV 4K QLED beau et original signé Samsung.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K QLED de Samsung ?

Le téléviseur QE55LS03B The Frame, modèle 55 pouces de 2022, est actuellement en promotion sur le site officiel de Samsung, au prix de 999 €. Rue du Commerce le propose avec 100 € de moins, pour un prix de 899 €. Soit une réduction de 40 % sur son prix d’origine.

C’est quoi, ce téléviseur The Frame ?

Ce téléviseur en promotion est un modèle QLED de 2022 de la fameuse gamme The Frame de Samsung. Il possède une grande diagonale de 139 cm, souvent difficile à caser dans son coin TV. Cependant, si harmoniser votre téléviseur à votre salon est important pour vous, Samsung a conçu cette série comme un véritable trompe-l’œil. Le design épuré de The Frame se pare d’un cadre élégant autour de l’écran, pour lui donner des allures de tableau. L’effet est réussi et les amateurs d’art ou les personnes allergiques aux écrans traditionnels seront comblées.

Les performances ne sont pas en reste. The Frame est doté d’une dalle QLED qui offre une qualité d’image réaliste, grâce à la 4K Ultra HD. Il est compatible HDR10+, mais il faudra encore faire l’impasse sur le Dolby Vision, une mauvaise habitude chez Samsung. La technologie d’Upscaling optimise les contenus visionnés et permet de diffuser du 1080p avec une définition 4K. Grâce au menu des réglages, vous pourrez corriger les quelques petits soucis de contrastes et de noirs sur certains contenus. La partie audio n’est pas la plus grande qualité de The Frame, mais le son est toutefois plus que correct, pour des hauts-parleurs TV. Une sortie audio numérique optique vous permet de brancher une meilleure installation sonore, si besoin.

Œillet, Lys, Lys, Rose – John Singer Sargent – 1885 (The Frame = un musée à la maison) // Source : Samsung

The Frame en promo est-il une bonne affaire ?

À moins de 900 € c’est une très bonne affaire. Le téléviseur de Samsung est compatible HDMI 2.1 et gère la 4K à 120 Hz, avec un taux de rafraîchissement variable. Jouer avec une console nouvelle génération ne pose donc aucun souci. Le système d’exploitation Tizen de Samsung accompagne The Frame. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, afin de le contrôler à la voix. Les applications et les services de SVOD classiques sont présentes et tournent très bien.

Enfin, impossible de ne pas évoquer la fonction tableau de The Frame. Le téléviseur de Samsung peut afficher une œuvre d’art lorsqu’il est en veille. Cette version 2022 de la gamme possède de plus une dalle dotée d’un nouveau revêtement mat, idéal pour les peintures. Contrairement à la gamme 2021 qui renvoyait beaucoup de reflets, le rendu est ici incroyable et l’illusion tableau fonctionne encore mieux. Malheureusement, bien que certaines œuvres soient disponibles gratuitement sur l’Art Store de Samsung, d’autres nécessitent un abonnement payant. Pour un montant mensuel de 4,99 €, vous aurez accès à des milliers de peintures et de photographies.

