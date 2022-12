[Deal du jour] Plusieurs enseignes dont Boulanger propose une bonne réduction sur la barre de son TV Speaker de Bose. Une barre de son milieu de gamme qui s’intègre bien dans un salon et qui propose un son optimisé pour votre téléviseur.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son Bose ?

Cette barre de son 2.0 est initialement vendue 249 €. Elle est actuellement proposée sur le site de Boulanger au prix de 179 €.

C’est quoi, cette barre de son Bose ?

La barre de son TV Speaker de Bose se charge d’apporter un meilleur son à votre téléviseur. Sans être aussi performante que les barres de son haut de gamme, elle propose un son de qualité propre à la marque. La restitution audio est précise et chaleureuse, grâce à ses trois haut-parleurs situés sur la face avant. Le rendu des timbres de voix est clair et vous aurez même la possibilité de laisser la TV Speaker analyser et améliorer le rendu des voix si besoin. La plage entendue des deux autres haut-parleurs offre une diffusion du son à 180°.

Bose propose une barre de son calibrée pour le cinéma. Malgré l’absence d’un caisson annexe, les basses sont puissantes, voire un peu trop si vous y êtes sensibles. Pour réduire leur amplitude et ne pas vous fâcher avec vos voisins, vous pourrez heureusement vous rendre dans les réglages pour peaufiner l’audio. N’hésitez pas d’ailleurs à configurer la barre à votre convenance, en fonction du contenu visionné. La musique n’est pas en reste et vous pourrez coupler votre smartphone ou PC en Bluetooth pour écouter votre playlist Spotify.

Vous pourrez y coupler les caissons Bose Bass Module 500 et Bass Module 700 // Source : Bose

Est-ce que la barre de son de Bose est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire à ce prix, et seulement à ce prix. La Bose TV Speaker est une bonne barre de son qui remplit largement son contrat, mais ne remplace pas une installation sonore plus poussée, comme un Home Cinema ou des barres plus haut de gamme. Cependant, elle est aussi plus adaptée aux petits salons et convient mieux aux personnes qui recherchent de l’équipement peu envahissant. Ses dimensions de 59.3 × 5.6 × 10.2 et son poids de 2 Kg sont un atout, ainsi que sa sobriété. Bose propose une barre de son certes simple, mais aussi discrète et élégante et qui ne prendra pas de place devant votre téléviseur.

Vous pourrez la connecter en mode filaire via le câble optique fourni ou par le port HDMI, afin de limiter les câbles. La connexion en Bluetooth 4.2 est bien sûr possible. Enfin, la présence d’un port mini jack permet de rajouter un caisson de basse supplémentaire.

