Prendre des tonnes de photos pour Noël ou les anniversaires, c’est bien. Mais, pouvoir les stocker et les partager sans risque, c’est mieux. Voilà en substance ce que propose pCloud avec son offre de stockage familiale.

Du dernier repas dans un restaurant à la mode au réveillon en famille, ce sont des (dizaines de) milliers de photos ou vidéos qui hantent nos smartphones, PC et autres disques durs externes. Autant de souvenirs partagés qui se font oublier dans nos appareils, et qui finissent par saturer leur mémoire.

Pour palier ces deux problèmes, l’hébergeur de contenus pCloud propose une solution extrêmement simple : un espace de stockage important (2 ou 10 To), partagé entre plusieurs utilisateurs, et capable d’accueillir vos photos et vidéos en toute simplicité, et dans la durée. En effet, cette formule disponible à partir de 499 euros est valable à vie ou presque (on parle de 99 années de service, quand même).

Le stockage en ligne : un bon moyen pour partager facilement vos souvenirs avec vos proches

Opter pour une solution de stockage en ligne partagée, comme celle proposée par pCloud, c’est résoudre deux des problèmes majeurs posés par la multiplication des souvenirs numériques.

D’abord, cela vous offre un espace de stockage important, pour soulager vos appareils engorgés. Plus besoin de réfléchir avant de savoir si vous devez effacer telle ou telle photo pour donner un peu d’air à votre smartphone à la mémoire saturée. En quelques clics, vous pouvez envoyer tous vos souvenirs sur le cloud, et y accéder quand bon vous semble.

Aussi, parce que cela vous offre la possibilité de partager simplement vos photos et vidéos avec vos proches au lieu de les laisser stagner au fond de votre fil photo. L’abonnement familial de pCloud peut ainsi être utilisé par cinq utilisateurs au maximum, qui peuvent se répartir les 2 ou 10 To du forfait choisi.

pCloud permet de partager très simplement les fichiers qui sont stockés dans votre espace en ligne. // Source : pCloud

Les différents profils bénéficient alors de leur propre dossier privé pour y stocker ce qu’ils souhaitent. Libre à chacun ensuite de permettre aux autres utilisateurs d’accéder à certains répertoires, ou de conserver leurs archives pour eux.

Mieux, il est aussi possible de générer des liens de téléchargement, ou donner accès à un fichier en particulier à des personnes tierces en un tournemain. Un outil idéal pour partager les photos du dernier évènement familial en somme.

Un espace de stockage à l’épreuve du temps et des intrusions

Autre avantage à recourir aux services de pCloud : la sécurité. Tout le monde ou presque a déjà perdu des années d’archives à la suite de la casse d’un disque dur externe, la perte ou le vol d’un smartphone. Stocker ses photos, vidéos, ou même ces documents dans le cloud, c’est se prémunir de ce genre de désagréments.

Une fois uploadés dans le cloud, vos souvenirs sont protégés de (presque) tous les dangers. pCloud met d’ailleurs un point d’honneur à protéger les fichiers de ses clients, ainsi que leur vie privée. La firme, basée en Suisse, bénéficie de la législation stricte du pays en matière de confidentialité, tandis que ses serveurs, basés au Luxembourg, respectent le RGPD.

pCloud offre une solution de stockage en ligne sécurisée. // Source : pCloud.

pCloud a aussi mis en place plusieurs garde-fous pour protéger les fichiers qui lui sont confiés. Les données stockées sont bien évidemment chiffrées, tout comme les protocoles de transferts. Dernière mesure de protection : les fichiers envoyés sur votre espace sont stockés de manière redondante sur cinq serveurs différents.

Une solution facile à utiliser pour toute la famille

La force de pCloud réside indéniablement dans sa simplicité d’utilisation. Pour commencer, l’application pCloud est disponible sur une grande variété de supports et de systèmes d’exploitation. Vous pouvez ainsi profiter du service sur :

Navigateur web : Chrome, Firefox, Opéra, Microsoft Edge ;

Chrome, Firefox, Opéra, Microsoft Edge ; Ordinateur : Windows, macOS, Linux ;

Windows, macOS, Linux ; Smartphone ou tablette : iOS et Android.

Le service proposé par pCloud bénéficie aussi d’une interface claire et lisible, à la navigation limpide. Que vous souhaitiez créer un nouveau répertoire ou chiffrer un fichier, tout est accessible en quelques manipulations.

Sur smartphone comme sur ordinateur, l’interface pCloud est claire et simple à utiliser. // Source : pCloud

Enfin, la mise à jour en temps réel de l’espace de stockage permet à tous les utilisateurs connectés de savoir ce qui se passe immédiatement. Pas besoin de recourir à une fastidieuse mise à jour manuelle pour savoir si tel ou tel fichier est encore disponible.

Protégez vos souvenirs de famille à vie avec les offres de Noël pCloud

Pour les fêtes de fin d’année, pCloud vous propose de découvrir deux offres à valoir sur ses formules familiales. L’occasion de réaliser de 70 à 85 % d’économie, selon l’abonnement que vous choisissez :

L’abonnement pCloud familial 2 To à 499 euros au lieu de 1 700 euros ;

l’abonnement pCloud familial 10 To à 1 169 euros au lieu de 7 600 euros.

2 ou 10 To, choisissez l’offre qui vous correspond le mieux. // Source : pCloud

Si l’investissement peut paraître un tantinet important, il est à noter qu’il s’agit là d’un paiement unique, qui vous permet d’accéder à votre espace de stockage pendant 99 ans. Cette offre est déjà disponible, et se terminera le 31 décembre prochain.