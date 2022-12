[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur la JBL GO 3, une enceinte portable à l’excellent rapport qualité-prix. Cette 3ᵉ génération de JBL GO conserve toujours son design minimaliste et délivre de bonnes performances.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable JBL ?

La JBL GO 3 est vendue au prix de 39,99 € et régulièrement trouvable en promotion aux alentours de 34 €. Elle est ici proposée sur Amazon au prix de 29,99 €.

C’est quoi exactement, la JBL GO 3 ?

L’enceinte portable JBL GO 3 est la troisième itération d’enceintes ultra-compactes de JBL. Elle est dotée d’un design qui reprend celui des versions précédentes, avec néanmoins quelques petites modifications. Ses formes sont plus arrondies et son gabarit un peu plus petit. JBL épure au maximum son enceinte, avec seulement trois boutons sur la façade supérieure. Deux boutons pour le volume et un pour la lecture. Cette nouvelle version de la JBL GO perd malheureusement son entrée jack ainsi que sa fonction micro. Les amateurs de la fonction kit mains libres se tourneront peut-être plus vers les modèles précédents.

La GO 3 fonctionne en Bluetooth, depuis votre téléphone portable, votre tablette ou un ordinateur. Comptez cinq heures d’autonomie environ à volume normale. En fonction du volume, l’autonomie peut bien évidemment varier. En cas d’écoute au volume maximal, comptez une autonomie réduite de moitié. La GO 3 est aussi étanche à l’eau et à la poussière.

La GO3 est une petite enceinte discrète // Source : JBL

Est-ce que cette enceinte portable JBL GO 3 est une bonne affaire ?

À moins de 30 €, la GO 3 est une bonne affaire. Outre son design simple et compact, la qualité sonore de cette JBL est au point. L’enceinte ultra-compacte offre des performances sonores d’excellente qualité. JBL revoit l’audio de sa gamme GO et propose des graves plus profonds et des basses mieux restituées. La précision et la définition sonore sont propres, malgré quelques saturations par moments.

Pour une écoute intérieure, la JBL GO 3 fait un travail honnête avec une bonne amplitude sonore. En extérieur, n’espérez pas couvrir une grande surface, même si elle reste parfaitement audible. dommage que la Go 3 ne soit pas compatible avec l’application JBL portable. À noter que son design et sa facilité de prise en main la destine parfaitement aux enfants.

Pour en savoir plus sur les enceintes nomades

👉 Notre guide des meilleures enceintes nomades de 2022.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.