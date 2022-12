Vous n’avez pas forcément besoin de débourser l’équivalent d’un SMIC pour acquérir un nouvel iPhone. mobile.club propose une solution bien plus économique : la location. Une formule qui a l’avantage d’inclure les assurances vol et casse dans le prix.

Et si la location était le nouveau moyen de s’offrir un téléphone premium sans faire disparaître ses économies d’un seul coup ? C’est ce que permet mobile.club, une entreprise française spécialisée dans la location de smartphones reconditionnés en parfait état.

Un prix adouci par la location

Entre le peu de nouveautés apportées par l’iPhone 14 et sa hausse de prix, l’iPhone 13 représente un achat malin. Cet excellent smartphone, qui fête en 2022 sa première année d’existence, affiche toutefois un prix proche des 900 euros lorsqu’il est pris neuf. Si vous optez pour une version reconditionnée en parfait état, vous devrez tout de même débourser environ 780 euros. Ce, sans compter le coût éventuel d’une assurance.

L’iPhone 13 d’Apple. // Source : Apple.

En revanche, chez mobile.club, l’iPhone 13 reconditionné en parfait état vous revient à 737 euros au bout de presque 2 ans. En effet, la location, qui commence à 31,90 euros, s’étale sur 20 mois (avec un apport initial au moment de la souscription), ce qui vous évite de faire un trou dans vos économies. Cette facture plus légère cache un autre atout de taille : l’assurance et la garantie de bon fonctionnement.

Ainsi, les couvertures contre le vol et la casse (et ce dans le monde entier) sont incluses dans le prix de la location. Vous bénéficiez d’un smartphone performant et en excellent état pour un prix moindre, et en plus, celui-ci est couvert contre de nombreux sinistres sans surcoût mensuel.

Une protection complète et abordable

Bien entendu, l’assurance contre la casse et le vol concerne tous les appareils que propose mobile.club. Quel que soit le téléphone choisi, vous êtes ainsi couvert contre :

la casse accidentelle ;

les dommages dus aux liquides ;

les dommages causés par un tiers ;

le vol avec agression ;

le vol avec effraction ;

le vol à la tire ou à la sauvette.

Après avoir déclaré un sinistre, l’entreprise vous envoie un nouveau smartphone sous 48 heures. Une franchise vous est alors demandée, à savoir 29 euros en cas de casse et 99 euros en cas de vol. Un montant valable sur tous les modèles, du récent iPhone 13 Pro Max au plus âgé iPhone XR.

Des assurances efficaces // Source : mobile.club

Un service simplifié

Cela fait déjà 4 ans que mobile.club permet la location de smartphones à un prix compétitif. Cela dit, l’entreprise a profité de cette fin d’année pour revoir intégralement son identité et ses services. Son site web est devenu plus clair, plus dynamique et plus ergonomique. Le client ne se perd donc pas dans une navigation interminable et trouve immédiatement le téléphone dont il a besoin.

La nouvelle identité de mobile.club. // Source : mobile.club

Le service de location aussi a fait peau neuve. Désormais, louer un téléphone demande un engagement unique de 20 mois, à un prix allant de 14,90 € à 44,90 €, selon le modèle de smartphone.

Après la souscription, seul un apport de quelques dizaines d’euros (qui varie en fonction du modèle) est demandé. La livraison du téléphone prend ensuite entre 48 et 72 heures et peut même descendre à 24 heures si vous optez pour la livraison express. L’envoi classique, lui, est gratuit en point relais.

Les nouveaux clients ont 30 jours pour essayer leur téléphone. En cas d’insatisfaction, mobile.club leur rembourse l’apport (mais pas le premier loyer) une fois l’appareil rendu.

Qui plus est, mobile.club pense aussi aux abonnés qui changent régulièrement de smartphone. Vous pouvez ainsi remplacer votre appareil à tout moment. Mieux, si vous décidez de changer d’appareil au bout de six mois, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % du montant de l’apport. Si vous patientez un an avant de changer, mobile.club ne vous demandera pas d’apport.

Et si je n’aime pas les iPhone ?

Si le catalogue de mobile.club comprend, pour le moment, 16 modèles de smartphones, tous ne sont pas estampillés Apple. En effet, l’entreprise pense également aux aficionados d’Android en proposant des Samsung Galaxy S20 et S10+ reconditionnés.

Des téléphones qui profitent des mêmes avantages que les produits Apple, à savoir une couverture contre le vol et la casse sans surcoût.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.