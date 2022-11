[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur l’enceinte portable JBL Charge 5. Cette gamme d’enceintes nomades de JBL mise tout sur sa batterie. En effet, en plus de délivrer un son puissant de qualité, elle possède une excellente autonomie.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte JBL Charge 5 ?

Le prix de base de la JBL Charge 5 est 199 €, mais elle est souvent trouvable en promotion autour de 170 €. Amazon la propose actuellement au prix de 149 €.

C’est quoi, cette enceinte JBL à l’excellente autonomie ?

JBL propose une large gamme d’enceintes portables puissantes et robustes. De la petite JBL Go à la JBL Extreme, elles ont toutes comme point commun leur solidité et un son plutôt bien équilibré. JBL ne fait pas dans la nouveauté et le design de la Charge 5 reste plus ou moins similaire aux autres produits de la marque. Elle pèse tout de même 960 gr et ne compte pas parmi les plus légères du catalogue. Mais sa forme cylindrique en fait tout de même une enceinte facile à transporter. Ni belle ni laide, la Charge 5 se veut avant tout résistante aux chocs, grâce à son revêtement caoutchouteux. Elle est aussi certifiée IP67 et résiste aux intempéries ou à une brève immersion dans l’eau.

Les classiques boutons de lecture/pause et volume sont présents, ainsi que le bouton pour connecter un appareil en Bluetooth. Pour passer à la piste suivante, vous devrez effectuer un double clic sur le bouton lecture/pause, mais pour revenir à une piste précédente, il faudra malheureusement passer par l’appareil émetteur. Ne comptez pas non plus sur une connectique audio (prise Jack ou USB), la Charge 5 ne se connecte qu’en Bluetooth. Elle est toutefois capable de se connecter en multipoint à deux appareils en même temps, ce qui est un petit plus bienvenu.

La JBL Charge 5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que cette promotion sur la Charge 5 est intéressante ?

À moins de 150 € c’est une bonne affaire. Il existe de nombreuses enceintes nomades avec un bon rapport qualité-prix, mais la Charge 5 se démarque avant tout par sa grande autonomie. Avec un volume assez élevé, comptez environ 20 h d’autonomie. Si vous l’utilisez ponctuellement à un volume raisonnable, la Charge 5 durera plusieurs semaines sans que vous ayez besoin de la recharger. Elle a de plus la particularité de pouvoir recharger un appareil externe. Il suffit d’y brancher votre smartphone pour que celui-ci se recharge.

Niveau audio, la Charge 5 offre un son globalement bien défini. Le son est puissant, et aucun parasite ne vient troubler la lecture, même à fort volume. Les voix sont claires et définies, et se marient bien avec les instruments. La plupart du temps le son semble naturel et les basses et les médiums sont au point. Seuls les aigus peuvent manquer de précision quand le volume est poussé à fond.

