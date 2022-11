[Deal du jour] Dans le cadre du Black Friday, le clavier Bluetooth rétroéclairé MX Keys Plus de Logitech est à moins de 80 €. Un clavier agréable qui possède une excellente frappe. Il est de plus livré avec un repose-poignets.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier de Logitech ?

Le MX Keys Plus est généralement trouvable autour de 115 €. Darty le propose au prix de 79,99 € pour le Black Friday.

Toute notre sélection de bons plans tech est à retrouver ici !

C’est quoi, ce clavier de la marque Logitech ?

Avec le MX Keys Plus, Logitech propose un clavier très fin, avec seulement 7 mm de hauteur. Ses dimensions de 43 × 13,2 cm et son poids de 810 g en font un accessoire informatique qui saura se faire discret sur votre bureau. Son châssis en plastique est solide et apporte une bonne stabilité à l’ensemble, notamment grâce à des pieds en caoutchouc qui l’empêchent de glisser. L’appairage est simple et rapide en Bluetooth, ou grâce au dongle fourni.

Le clavier Logitech MX Keys Plus et son repose-poignets // Source : Logitech

Malheureusement, l’inclinaison du MX Keys est fixe. Il est donc impossible de le positionner totalement à plat. Le plan de frappe reste néanmoins assez plat et conviendra parfaitement pour une longue utilisation. Il est de plus accompagné d’un repose-poignets. Inutile pour certains, indispensable pour d’autres, il a le mérite d’épouser parfaitement l’inclinaison du Mx Keys Plus. Notez qu’il sera cependant légèrement trop court pour de très grandes mains.

Pour aller plus loin Pour le Black Friday, voici 4 excellentes souris Logitech et Razer à prix cassé sur Amazon

Ce clavier Logitech est-il une bonne affaire pour le Black Friday ?

À moins de 80 €, c’est une excellente affaire. La qualité de frappe est excellente, les touches sont fermes et possèdent un rebond idéal pour une frappe rapide et fluide. En plus de son excellente ergonomie et de sa précision, il possède des fonctionnalités bienvenues. Grâce à la touche Easy-Switch par exemple, il est possible d’utiliser le MX Keys avec plusieurs ordinateurs en même temps. Vous pourrez passer de l’un à l’autre très facilement.

Niveau autonomie, le MX Keys tient une dizaine de jours avec le rétroéclairage activé. Sans ce dernier, comptez presque six mois d’utilisation. Il se recharge simplement par USB-C. Sachez que l’intensité du rétroéclairage est réglable et il s’adapte à la luminosité ambiante de la pièce. Un petit plus appréciable si vous l’utilisez souvent le soir.

Pour aller plus loin avec les claviers

👉 Consultez notre article pour nettoyer correctement son clavier d’ordinateur

👉 Lisez notre article pour savoir ce qu’il faut faire si vous renversez un liquide sur votre clavier

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.