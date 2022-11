[Deal du Jour] L’enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II est conçue pour un usage intérieur. Elle délivre une très bonne puissance et possède un look élégant, fidèle à la marque. Pour la Black Friday Week, elle est à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur la Marshall Stanmore II ?

L’enceinte Marshall Stanmore II est vendue sur le site officiel de Marshall au prix de 369 €. Pour la Black Friday Week, La Fnac la propose au prix de 249,99 €.

Et pour accompagner le lancement de la Black Week, La Fnac lance ce vendredi une animation clients « 10€ offerts tous les 100€ d’achat » cumulable avec les remises en cours, pour les porteurs de la carte adhérents Fnac. La carte Fnac+ est proposée au tarif de 4,99 € pour 12 mois (puis 14,99 €/an).

C’est quoi, cette enceinte portable de Marshall ?

Marshall est connu pour son identité visuelle très forte. La Stanmore II ne déroge pas à la règle et propose un look vintage propre aux traditionnels amplis de la marque. Son boîtier en bois est recouvert de similicuir et sa grille avant est du plus bel effet, avec le logo Marshall apposé. Malheureusement, l’esthétique précieuse de Marshall s’accompagne d’un inconvénient, son poids de 4.65 kg. Nous sommes donc loin d’une enceinte nomade et plus proche d’un haut-parleur d’intérieur.

La prise jack ainsi que les boutons de volumes et de réglages sonores se trouvent sur le panneau de contrôle du dessus. Un superbe bouton sous forme de levier vous permet d’allumer et d’éteindre la Stanmore II. L’enceinte se connecte bien sûr en Bluetooth 5.0 et autorise jusqu’à 10 mètres de portée. Vous pourrez y connecter une platine vinyle grâce à la présence d’une prise RCA à l’arrière de l’enceinte.

L’enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II // Source : Marshall

Cette enceinte de Marshall est-elle une bonne affaire ?

Avec un prix en dessous de 250 € pour la Black Friday Week, c’est une excellente affaire pour une enceinte de cette qualité. Les basses sont profondes et les médiums sont globalement bien équilibrés. Les aigus manquent légèrement de précision sur certaines pistes, mais l’application proposée par Marshall offre un égaliseur bienvenu pour peaufiner le son. Enfin, même avec le volume poussé à fond, le son ne grésille pas et reste propre.

Bien que la Stanmore II fasse un travail remarquable avec la musique, elle ne conviendra pas forcément en tant que haut-parleur sur votre téléviseur. Le traitement des voix n’est pas optimal et donnera à l’audio un aspect brouillon. Néanmoins, pour insonoriser une pièce au son de votre musique, la Stanmore II est parfaite.

