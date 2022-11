[Deal du Jour] Le Samsung 870 QVO est la seconde génération de la gamme QVO de la marque coréenne. Il est plus performant et encore plus rapide. Idéal si vous souhaitez augmenter le stockage et les performances de votre ordinateur, ou simplement lui redonner une seconde vie.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD de Samsung ?

Amazon propose une réduction sur le SSD 870 QVO de la marque Samsung. Les modèles 1 To, 2 To, 4 To et 8 To au format 2,5″ bénéficient d’une réduction. Le modèle 2 To, trouvable habituellement autour de 180 €, est proposé au prix de 164,99 €.

C’est quoi, ce SSD de la marque Samsung ?

Le SSD 870 QVO est de base un disque à l’excellent rapport qualité-prix. Samsung propose un SSD avec de grosses capacités (jusqu’à 8 To) et des performances convaincantes pour sa gamme de prix. La technologie QLC embarquée permet de stocker plus de données par cellule mémoire, donc plus de stockage à moindre coût. De plus, la seconde génération de puces QLC qui accompagne le 870 QVO permet de proposer jusqu’à 8 To de stockage.

Le SSD 870 promet jusqu’à 400 Mo/s en lecture et un peu plus de 350 Mo/s en écriture. Les performances sont toutefois limitées par l’interface SATA III. Lorsque le cache est débordé, l’écriture stagne péniblement autour de 100 Mo/s.

Le Samsung 870 QVO est un SSD de 2,5″ // Source : Samsung

Ce SSD Interne 870 QVO de Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire à ce prix. Le 870 QVO de 2 To est garanti 3 ans ou 720 To d’écriture. Soit une bonne durée de vie.

Samsung Magician accompagne le SSD. L’utilitaire du fabricant dispose d’une interface claire où la plupart des informations sont disponibles. Le nombre d’octets déjà écrits sur votre SSD est consultable, ainsi que l’affichage des informations S.M.A.R.T (l’état de santé de votre SSD). Plusieurs outils sont aussi disponibles pour effacer en toute sécurité des données ou activer leur protection via BitLocker.

