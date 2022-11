[Deal du Jour] La marque Roborock propose une très grande gamme d’aspirateurs robots. Le Roborock S7 est un de ses meilleurs modèles. Pour le Single Day, il tombe sous les 355 € et devient l’un des aspirateurs robots au meilleur rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promotion sur l’aspirateur Roborock S7 ?

Le Roborock S7 est trouvable autour de 430 € sur divers sites marchands. Dans le cadre du Single Day, il est proposé sur AliExpress au prix de 353,15 € grâce au code SDXFR32 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, ce robot aspirateur ?

Le Roborock S7 est un aspirateur robot capable d’aspirer les poussières sur le sol, retirer les saletés séchées et les tâches incrustées. Son design reprend le look classique des robots aspirateurs. Son capot est accompagné de trois touches pour vous permettre de l’utiliser simplement. Une touche pour le retour à la base, un bouton On/Off et un autre pour le nettoyage localisé.

L’application Roborock vous offre accès à tout un tas de paramètres et d’options : puissance d’aspiration, mode de lavage, ainsi que la possibilité d’organiser un nettoyage sur mesure. Vous pourrez aussi cartographier votre maison ou appartement avec une excellente précision. Les zones de passage de votre Roborock pourront y être définis pour que votre compagnon de ménage soit plus efficace. Un historique de passage est aussi présent via l’application, pour savoir où votre compagnon est passé.

Le Roborock S7 est efficace avecles poils d’animaux // Source : Roborock

Est-ce que le Roborock S7 est une bonne affaire ?

Dans le cadre du Single Day c’est une excellente affaire. Le Roborock S7 est efficace pour tout type de sol, surtout en mode Maximal. Seule ombre au tableau, il prend son temps et son autonomie n’est que de 1 h30 en moyenne. Si votre intérieur est spacieux, pas sûr que votre ami puisse être efficace sur toute la surface. Toutefois, sa navigation en zigzag est un plus pour gagner du temps. Mais sa hauteur de 10 cm ne lui permet pas de se glisser sous des meubles bas, qu’il préfère contourner.

Enfin, sachez que l’application Google Assistant vous permet de le contrôler à la voix, grâce à Alexa. À vous de lui choisir le nom le plus mignon possible.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.