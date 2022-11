Withings n’a pas attendu le Black Friday pour démarrer ses promotions de fin d’année. Au menu : des prix barrés sur ses produits phares, comme la montre connectée ScanWatch ou la balance Body Cardio.

Dans le petit monde de la santé connectée, Withings se place comme l’une des références. Le constructeur a la particularité de proposer un large catalogue de produits, toujours discrets, élégants et faciles à utiliser, sans toutefois sacrifier la précision des données analysées.

Montres connectées, balances, thermomètres, analyseur de sommeil… Autant d’appareils que vous pouvez connecter à votre smartphone pour y étudier vos données de santé. Presque tous sont en promotion à l’occasion des Healthy Deals de Withings :

La Withings ScanWatch à -20 %

Les montres connectées sont les produits phares de Withings, et la ScanWatch en est le porte-étendard. Ne vous fiez pas à son design de montre horlogère : il s’agit du modèle le plus avancé du constructeur. Au-delà du traditionnel suivi du rythme cardiaque ou de la SpO2, elle est également capable de vous faire passer un électrocardiogramme ou de détecter l’apnée du sommeil. Deux caractéristiques encore rares sur les montres connectées.

Withings ScanWatch

La Withings ScanWatch profite par ailleurs d’une autonomie très généreuse. Elle peut fonctionner jusqu’à 30 jours entre deux recharges, en fonction de votre usage. Une prouesse permise par le design de cette montre : le petit et discret écran consomme en effet peu d’énergie. Le tout est protégé par un verre en saphir, un matériau haut de gamme, qui est considéré comme inrayable. Enfin, Withings garantit une étanchéité à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

La Withings ScanWatch profite actuellement d’une remise de 20 % sur la boutique officielle du constructeur.

La balance Body Cardio à -25 %

Les balances connectées de Withings ne sont pas seulement capables de mesurer votre poids. La Body Cardio permet également d’analyser la composition corporelle comme la teneur en eau, la densité musculaire, la masse grasse et osseuse. Elle peut également mesurer la vitesse d’onde de pouls (VOP) qui détermine la santé de vos artères. De quoi combler les sportifs et celles et ceux qui surveillent leur équilibre cardiovasculaire.

La balance Body Cardio de Withings // Source : Withings

Toutes les données récoltées sont visibles sur le petit écran de la balance, ainsi que sur votre smartphone grâce à l’application Health Mate. Une visualisation des données des plus pratiques lorsqu’il s’agit de surveiller une évolution sur le long terme. La balance Body Cardio est capable de reconnaître automatiquement huit profils différents, pour que toute la famille puisse pleinement l’utiliser.

Enfin, cette balance connectée fonctionne avec une batterie avec une autonomie pouvant atteindre les 12 mois selon votre utilisation.

À l’occasion des Healthy Deals de Withings, la balance Body Cardio profite d’une remise de 25 %.

La balance Body+ de Withings est, elle aussi, en promotion. Principale différence : elle ne permet pas de mesurer la santé de vos artères. Elle est en promotion à -30 %.

Le thermomètre Thermo à -25 %

Pour son thermomètre connecté, Withings a joué la carte de la simplicité, et c’est tant mieux. Le Thermo mesure la température corporelle depuis l’artère temporale située au niveau du front. Le tout se fait sans contact direct avec la peau, et en deux secondes seulement.

Le Withings Thermo // Source : Withings

Comme pour la balance connectée, vous pouvez assigner les résultats du Thermo pour huit utilisateurs différents. Chacun d’entre eux peut ensuite suivre l’évolution de sa température depuis l’application Health Mate.

D’ordinaire vendu à 99 euros, le Thermo de Withings est actuellement en promotion à -25 %.

Le Sleep Analyzer à -27 %

Vous souhaitez suivre l’état de votre sommeil, mais vous ne supportez pas de dormir avec un bracelet ou une montre ? Withings possède dans son catalogue un tapis de suivi du sommeil : le Sleep Analyzer, qui se positionne simplement sous le matelas.

Équipé d’une multitude de capteurs, le tapis connecté de Withings recueille en temps réel toutes les données nécessaires pour déterminer la qualité du sommeil : la fréquence cardiaque, la respiration et les mouvements.

Le Sleep Analyzer // Source : Withings

Ces données sont ensuite analysées par l’application Health Mate pour déterminer un score de sommeil. Dans le détail, il est possible de connaître la durée et le type des cycles du sommeil (profond, léger…), la fréquence cardiaque tout au long de la nuit, mais également l’intensité des ronflements. Autant de données qui permettent d’en savoir plus sur son état de santé.

Le Sleep Analyzer de Withings profite actuellement d’une remise de 27 % sur le site officiel du constructeur.

Le tensiomètre BPM Core à -25 %

Le tensiomètre est un passage obligé chez le médecin généraliste, et vous pouvez maintenant le réaliser depuis chez vous. Le BPM Core est un tensiomètre validé cliniquement qui s’enfile autour du bras et s’active très simplement. Il peut alors mesurer la tension artérielle, l’arythmie cardiaque (via un ECG) et détecter les anomalies autour des valves cardiaques.

Des données que vous pouvez ensuite partager directement avec votre médecin. De quoi évaluer l’évolution de sa tension sans passer quotidiennement chez un médecin. Tout est également consigné sur l’application mobile, pour que vous puissiez vous-même visualiser les résultats de ces examens.

Pour les Healthy Deals, Withings baisse le prix de son BPM Core de 25 %.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.